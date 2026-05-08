U travnju 65.500 manje vozila kroz Zonu posebnog prometnog režima u Dubrovniku

„Tijekom nadzora sustava evidentirano je ukupno 4.159 vozila u prekršaju, pri čemu samo pet posto prekršaja otpada na vozila građana Dubrovnika , što potvrđuje visoku razinu prilagodbe građana novom režimu prometovanja“, navode iz Grada Dubrovnika.

U prosjeku je u travnju dnevno kroz zonu prošlo 7.834 vozila manje nego prošle godine.

Ističu kako travanjski podaci potvrđuju da je Zona posebnog prometnog režima i u drugoj godini primjene ostvarila svoj osnovni cilj – smanjenje prometnog opterećenja i veći prometni red.

U prvoj godini primjene, od 2. lipnja do 30. studenog 2025. godine, kroz Zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre Dubrovnika prošlo je 1,78 milijuna vozila, što je za 291 tisuću vozila manje nego u istom razdoblju godinu prije. U Zoni je dnevno zabilježeno 2.128 prolazaka manje nego godinu prije, odnosno 88 prolazaka manje po satu.