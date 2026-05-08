Novinara Novosti po Splitu naganjao motikom

Siniša Vuković, suradnik tjednika Novosti, napadnut je jučer poslijepodne na splitskoj Rivi, gdje je bio sa suprugom tijekom obilježavanja blagdana Svetog Duje. Prema njegovim navodima, vrijeđao ga je nepoznati muškarac

Splitska policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje, nakon što je u četvrtak na splitskoj Rivi nepoznati muškarac motikom nasrnuo na novinara Sinišu Vukovića zbog njegova novinarskog rada, a događaj su osudili i iz Grada Splita. Prijava policiji Incident se dogodio u četvrtak poslijepodne, na blagdan Svetog Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da “piše za četničke Novosti” i “Slobodanku”, uz spominjanje Tita i Jasenovca te psovke.

Vuković se, prema pisanju medija, pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja te incident prijavio policiji. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su, ne spominjući ime novinara, su da su zaprimili prijavu zbog tog događaja i da provode kriminalističko istraživanje o okolnostima kaznenog djela prijetnje počinjeno prema novinaru u vezi s njegovim poslom. Novinar iz rubrike kulture Vuković je događaj komentirao i na Facebooku. "Dragi svi, samo da vam reknem kako kiša nije nešto najgore što vam može pokvarit Sudamju... Umjesto kišobrana nad glavom, lako nada nju može doći i - motika! Srećom, sve je ipak u redu. Moja oholost je ostala neokrznuta... Dobrodošli u Split, svi, u naš lipi grad pun divnih i, nadasve, talentiranih ljudi. Ne bojte se! Živili!", napisao je Vuković u svojoj objavi.