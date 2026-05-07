Sve se promijenilo za Hrvatsku na Eurosongu: Grupa Lelek skočila na kladionicama nakon proba

Hrvatska grupa Lelek nastavlja privlačiti pažnju uoči nastupa na Eurosongu . Nakon dvije tehničke probe u bečkoj dvorani Vienna Stadthalle i objave kratkih isječaka s pozornice, njihov nastup za pjesmu ' Andromeda ' počeo je dobivati sve više pozitivnih komentara eurovizijskih fanova.

Posebno su se komentirali novi kostimi, tamnocrvene nijanse i dramatičniji vizualni identitet, koji se osjetno razlikuje od izdanja viđenog na Dori. Upravo su ti elementi, uz snažan vokalni nastup i atmosferu na sceni, utjecali i na promjenu na kladionicama.

Skok nakon druge probe

Prema aktualnom stanju na kladionicama, Lelekice su nakon objave isječka s druge probe skočile četiri mjesta i sada se nalaze na 13. poziciji favorita za pobjedu, što znači i siguran prolazak polufinala, čime se sve mijenja za hrvatske predstavnice koje u samom startu prognoza nisu toliko dobro kotirale na kladionicama.

Na vrhu se i dalje drže finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkkonen, kojima se pripisuju najveće šanse za pobjedu.