Sve se promijenilo za Hrvatsku na Eurosongu: Grupa Lelek skočila na kladionicama nakon proba

Hrvatske predstavnice Lelek odradile su tehničke probe u Beču, a prvi službeni kadrovi nastupa potaknuli su snažne reakcije fanova i pomak na eurovizijskim kladionicama
Hrvatska grupa Lelek nastavlja privlačiti pažnju uoči nastupa na Eurosongu. Nakon dvije tehničke probe u bečkoj dvorani Vienna Stadthalle i objave kratkih isječaka s pozornice, njihov nastup za pjesmu 'Andromeda' počeo je dobivati sve više pozitivnih komentara eurovizijskih fanova.
Posebno su se komentirali novi kostimi, tamnocrvene nijanse i dramatičniji vizualni identitet, koji se osjetno razlikuje od izdanja viđenog na Dori. Upravo su ti elementi, uz snažan vokalni nastup i atmosferu na sceni, utjecali i na promjenu na kladionicama.
Skok nakon druge probe
Prema aktualnom stanju na kladionicama, Lelekice su nakon objave isječka s druge probe skočile četiri mjesta i sada se nalaze na 13. poziciji favorita za pobjedu, što znači i siguran prolazak polufinala, čime se sve mijenja za hrvatske predstavnice koje u samom startu prognoza nisu toliko dobro kotirale na kladionicama.
Na vrhu se i dalje drže finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkkonen, kojima se pripisuju najveće šanse za pobjedu.