Što ako vam ne sjedne povrat poreza? Oglasio se ravnatelj porezne

'S današnjim danom isplaćeno je 117 milijuna eura za 260 tisuća obveznika. Do kraja petog mjeseca očekujemo da će najveći broj biti isplaćen od više od 800 tisuća obveznika. Građanima će biti vraćeno ukupno 470 milijuna eura. Oni kojima ne bude isplaćeno do kraja svibnja, mogu se strpiti do kraja lipnja, a onda se mogu javiti u ispostavu Porezne uprave', poručio je za RTL ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.

Podsjetimo, isplate povrata poreza na dohodak za više od 800 tisuća građana za 2025. godinu započele su 4. svibnja.