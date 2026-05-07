krenule isplate

Što ako vam ne sjedne povrat poreza? Oglasio se ravnatelj porezne

Bi. S. / Hina

07.05.2026 u 21:25

Porezna uprava - Ilustracija
Porezna uprava - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Oni kojima ne bude isplaćeno do kraja svibnja, mogu se strpiti do kraja lipnja, a onda se mogu javiti u ispostavu Porezne uprave, rekao je ravnatelj Porezne uprave

'S današnjim danom isplaćeno je 117 milijuna eura za 260 tisuća obveznika. Do kraja petog mjeseca očekujemo da će najveći broj biti isplaćen od više od 800 tisuća obveznika. Građanima će biti vraćeno ukupno 470 milijuna eura. Oni kojima ne bude isplaćeno do kraja svibnja, mogu se strpiti do kraja lipnja, a onda se mogu javiti u ispostavu Porezne uprave', poručio je za RTL ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.

Podsjetimo, isplate povrata poreza na dohodak za više od 800 tisuća građana za 2025. godinu započele su 4. svibnja.

vezane vijesti

Obavijesti o privremenim poreznim rješenjima u vezi s povratom poreza na dohodak za 2025. godinu građani će početi zaprimati u svoje korisničke pretince u sustavu e‑građani te će tijekom svibnja Porezna uprava započeti i dostavu rješenja poštom na adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta, priopćila je Porezna uprava prošlog tjedna.

Povrat poreza odnosi se na građane koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, kontinuirano prema redoslijedu izdavanja rješenja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
naftni biznis

naftni biznis

Iranska flota u sjeni 'radi' tisućama kilometara daleko: Sve su otkrile satelitske snimke
nova runda

nova runda

Umerov u Miamiju s Kushnerom i Witkoffom, oglasio se Zelenski
bez pozivnice

bez pozivnice

Delegacije stižu na paradu u Moskvi: Među njima europski premijer i Dodikov nasljednik

najpopularnije

Još vijesti