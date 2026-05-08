Desničari protiv proslave Dana oslobođenja Zagreba s transparentom koji je imao tipfeler

Igor Peternel, saborski zastupnik i potpredsjednik stranke DOMINO zajedno s predstavnicima stranaka Hrvatska stranka prava i Hrvatski suverenisti u Zagrebu je govorio o temi: ''8. svibnja 1945.; Oslobođenje ili okupacija Zagreba?'. Okupili su se na središnjem zagrebačkom trgu pod velikim transparentom s tipfelerom

Peternel (DOMiNO) je ustvrdio da se 8. svibnja obilježava "nacionalna katastrofa", govoreći o 1945. godini kada su partizanske jedinice ušle u Zagreb, te da nacionalno svjesni Hrvati slave 5. kolovoza, kada se obilježava vojna operacija Oluja iz 1995. Obilježavanje nacionalne katastrofe ''8.5. se nema što slaviti. To je obilježavanje nacionalne katastrofe, ulazak jugoslavenske vojske, horde bandita koje su poubijale sve koje su sreli na tom putu, koje su punile jame koje se i dan danas otkrivaju i koje su građanima oduzele sva njihova prava te otele imovinu'', rekao je Peternel. Peternel je napomenuo da valja razdvojiti pojmove 'moderni antifašizam ' i 'partizanština' koje nije moguće poistovjetiti.

''Nije svatko onaj tko je protiv 'partizanštine' i jugoslavenske države fašist, kako oni to tvrde. To je njihov problem nemogućnosti suočavanja sa prošlošću'', ocijenio je. Sa onima koji "slave zločine" nije moguće graditi moderno demokratsko društvo, dodao je te kazao da njih treba pobijediti na izborima i onda "kulturnom revolucijom preokrenuti stvari". 'Holjevac je bio okupacijski gradonačelnik' Osim što je Zagreb, po njegovom mišljenju, okupiran u svibnju 1945., Peternel smatra i da su gradonačelnici Zagreba u socijalističkom razdoblju, među kojim je najpoznatiji Većeslav Holjevac, bili okupacijski gradonačelnici "jer ih nitko nije izabrao" i "nametnuti su od jedne partije". Za zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića kaže da je "napravio diverziju" konferencije za novinare stranaka DOMiNO, Hrvatski suverenisti i HSP jer se u isto vrijeme i na istom mjestu održavao performans umjetnika Siniše Labrovića u sklopu programa ''Narativi i patetika političkog populizma'', u organizaciji nevladine udruge Domino, pa je konferencija premještena. Član predsjedništva Hrvatskih suverenista Davorin Karačić smatra da će isti ljudi koji slave ulazak partizanske vojske u Zagreb, u kolovozu proglasiti Oluju zločinom i zahtijevati ispriku države žrtvama Oluje kojih je, kaže, bilo višestruko manje.

Igor Peternel

