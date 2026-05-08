Priprema li ruska elita zavjeru protiv Putina?

No o tim informacijama među analitičarima postoje oprečna mišljenja: jedni smatraju da je takav scenarij u Rusiji uvijek moguć, bezbroj je primjera urote protiv vladara iz povijesti te zemlje. Povrh toga su tu i uspješne operacije ukrajinskih obavještajnih službi unutar i izvan Rusije. Drugi pak upozoravaju kako se o pripremama za urotu ne saznaje iz medija jer to lako može biti Putinova dvostruka igra i razlog za još jednu čistku unutar ruske elite . I za to ima bezbroj primjera iz povijesti te zemlje.

Neovisno o tim nagađanjima Kremlj je drastično pojačao sigurnosne mjere oko predsjednika Vladimira Putina zbog mogućnosti atentata i državnog udara. Tu informaciju jedne europske obavještajne službe prenijeli su ruski istraživački portal Important Stories, kao i CNN i Financial Times , piše Evegeny Dyuk za DW.

No ono u čemu se svi slažu je da je Putin zabrinut za vlastitu sigurnost. Jednako tako raste napetosti unutar elite, među ostalim zbog gospodarskih problema i pritiska sigurnosnih službi na tehnokrate.

Već odavno je potpuno nemoguće da bilo tko priđe Putinu naoružan, no Putin svejedno ne može biti posve siguran od mogućeg atentata, na primjer bespilotnom letjelicom. Ovog travnja je anonimni ruski kanal na mreži Telegram VČK‑OGPU javio kako Kremlj strahuje od moguće prijetnje povezane s unutarnjim zbivanjima. Spominje se i mogući napadi dronovima i to iz same Moskve, a ne iz daljine.

Velik problem je tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu za koju su ruske službe su savjetovale da se ona potpuno otkaže, a i Putin je bio sklon toj odluci. Na koncu će ona biti održana, ali u bitno manjem opsegu.

Tako se pojačavaju mjere sigurnosti u Moskvi u sve više četvrti ometaju se komunikacijske veze, u središtu grada raspoređuju se mobilni sustavi elektroničkog ratovanja, a još je stroži nadzor u samom Kremlju.