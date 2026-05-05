Potres na istoku Hrvatske, oštećeno selo u Srbiji: 'Ljudi usred noći istrčali na ulicu'

Potres je bio jačine 4,1 stupnja Richterove skale, a prema podacima srbijanskog Republičkog seizmološkog zavoda (RSZ) registriran je u regiji mjesta Bezdan u 2,35 sata.

„Cijela nam se kuća tresla, slike su za zidova pale. Ljudi su u sred noći istrčali na ulicu i u strahu se pitali što se događa“, izjavio je za hrvatske medije u Vojvodini, mjesni aktivist hrvatske zajednice Davor Francuz.

Po njegovim riječima u velikom su broju kuća popucali zidovi, čak i u onima novije gradnje, ali nije zabilježeno da je itko ozlijeđen.