BiH: Deblokiran Dom naroda s važnom odlukom, ali i dalje rizik sive liste Moneyvala

Državni Dom Naroda Parlamenta BiH nakon kratkotrajne deblokade rada u ponedjeljak usvojio je zakon povezan sa sprječavanjem terorizma, no svejedno nije potpuno otklonio opasnost da se ta zemlja nađe na sivoj listi Moneyvala što bi joj drastično otežalo financijske transakcije s inozemstvom.

Mjesecima gornji dom Parlamenta BiH nije uspijevao usvojiti niti dnevni red niti su sjednice održavane zbog protivljenja SNSD-a Milorada Dodika da se na dnevni red stave točke protiv kojih je ta stranka. Njihovih troje zastupnika su napuštali salu parlamenta čime su rušili kvorum Doma naroda. U ponedjeljak su se pojavili te zajedno s drugima usvojili Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Zamjerke hrvatskog izaslanika Zamjerku ovome zakonu imao je hrvatski izaslanik u Domu naroda Zlatko Miletić koji smatra neprimjerenim da se ovaj zakon, kako kaže, odnosi samo na terorističke organizacije s islamskim predznakom. „Ispada da osim islamskog terorizma terorizam kao takav ne postoji u nekim drugim oblicima", rekao je Miletić. Pritom je naveo kako bi se na tome popisu trebao naći i Ravnogorski četnički pokret.

Jedina točka dnevnog reda Usvojeni zakon bila je i jedina točka dnevnoga reda sjednice u ponedjeljak. No usvajanje toga zakona nije bio jedini uvjet da BiH izbjegne sivu listu Moneyvala. U međuvremenu nisu donesene dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima te o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom kaznenim djelom. Oba ova zakona nalaze se u proceduri Vijeća ministara BiH gdje ih ponovno koči državni ministar financija Srđan Amidžić iz SNSD-a. Ova stranka prigovara da se ovim izmjenama zakona zadire u entitetsku nadležnost Republike Srpske.