VIDEO Macron zapjevao, Pašinjan udarao po bubnjevima: Scena sa samita postala hit

M. Šurina

05.05.2026 u 08:32

Armenski predsjednik Vahagn Kačaturjan, Emmanuel Macron i armenski premijer Nikol Pašinjan Izvor: Profimedia / Autor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izveo je klasičnu francusku baladu pred uzvanicima na važnom europskom samitu u Armeniji.

Njegov nastup održan je tijekom večere održane u njegovu čast u Erevanu, glavnom gradu Armenije, gdje se održava samit Europske političke zajednice.

Na društvenim mrežama objavljen je video na kojem se vidi armenski premijer Nikol Pašinjan kako svira bubnjeve, francuski predsjednik Emmanuel Macron kako pjeva, a poznati armenski jazz glazbenik Vahagn Hajrapetjan svira klavir.

Izveli su pjesmu ‘La Bohème’, šansonu iz 1965. koju je proslavio Charles Aznavour, jedan od najpoznatijih francuskih pjevača. Tekst pjesme govori o umjetnicima koji se s nostalgijom prisjećaju života u siromaštvu tijekom boemskog razdoblja u pariškoj četvrti Montmartre.

Macronov glazbeni nastup nije prvi takav slučaj – u ožujku je pjevao francusku himnu na nosaču zrakoplova ‘Charles de Gaulle’.

Charles Aznavour - La Boheme Izvor: Društvene mreže / Autor: Charles Aznavour/Youtube

Izbor pjesme ‘La Bohème’ ima i simboličko značenje za Francusku i Armeniju, jer je Charles Aznavour bio francuski pjevač armenskog podrijetla.

