Robert Žaja oslobođen za smrt sestara Filipović

Visoki kazneni sud potvrdio je oslobađajuću presudu Robertu Žaji u slučaju teške prometne nesreće iz 2006. u kojoj su poginule sestre Filipović, zaključivši da nema dovoljno dokaza za njegovu krivnju

Robert Žaja oslobođen je krivnje za izazivanje teške prometne nesreće u kojoj su 2006. godine poginule sestre Višnja i Gordana Filipović, neslužbeno je potvrđeno Novom listu. Ovom odlukom odbijena je žalba državnog odvjetništva, čime je službeno stavljena točka na jedan od najdugotrajnijih i najkontroverznijih pravosudnih postupaka u novijoj hrvatskoj povijesti, koji je punih deset godina bio u statusu 'neriješenog slučaja' prije nego što je Žaja uhićen na desetu godišnjicu tragedije.

Glavni razlozi za oslobađajuću presudu temelje se na kontradiktornim iskazima svjedoka. Iako je više svjedoka potvrdilo prisutnost vozila u suprotnom smjeru, njihovi opisi automobila bili su različiti; spominjali su se modeli poput golfa, clija i škode fabije. Svjedoci nisu mogli sa sigurnošću potvrditi marku niti registracijske oznake koje bi nedvojbeno povezale tamnoplavi renault clio Roberta Žaje s kritičnim događajem. Sud nije prihvatio ni iskaz svjedoka koji je boravio u zatvoru sa Žajom i tvrdio da mu je optuženik priznao djelo. Istaknuto je da se iskazi zatvorenika moraju uzimati s velikom rezervom zbog mogućih osobnih interesa, napomenuvši da nitko drugi iz zajedničke sobe nije čuo takvo priznanje.