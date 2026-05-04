Na balkonu u Istri mahao zastavom Republike Srpske pa protjeran iz Hrvatske

Istarska policija izvijestila je da su, postupajući po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici su u petak 1. svibnja ujutro utvrdili da je 23-godišnji bosanskohercegovački državljanin na balkonu terase sobe hotela na području Funtane, na mjestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je "izazvao uznemirenost javnosti".

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Također mu je izdano i rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci, kažu u policiji.