uznemirio javnost

Na balkonu u Istri mahao zastavom Republike Srpske pa protjeran iz Hrvatske

I.J./Hina

04.05.2026 u 12:31

Zastava, ilustracija
Zastava, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Stefan Tomasevic/PIXSELL
Bionic
Reading

Zbog mahanja i isticanja zastave Republike Srpske na balkonu terase hotela u Funtani 23-godišnjem državljaninu BIH policija je izdala rješenje o protjerivanju iz Hrvatske i zabrani ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.

Istarska policija izvijestila je da su, postupajući po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici su u petak 1. svibnja ujutro utvrdili da je 23-godišnji bosanskohercegovački državljanin na balkonu terase sobe hotela na području Funtane, na mjestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je "izazvao uznemirenost javnosti".

vezane vijesti

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Također mu je izdano i rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci, kažu u policiji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vrijede od sutra

vrijede od sutra

Vlada objavila: Ovo su nove cijene goriva
priopćila policija

priopćila policija

Četiri muškarca pronađena mrtva kod Karlovca, dvojica u bolnici, vozač u bijegu
pripazite

pripazite

Nova prijevara SMS-om hara Hrvatskom: Jeste li dobili ovu poruku? Policija upozorava

najpopularnije

Još vijesti