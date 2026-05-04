stručnjaci analizirali

Sveučilište iz Mostara: Naše su diplome međunarodno priznate

I.J./Hina

04.05.2026 u 13:09

Diploma
Diploma Izvor: Pixsell / Autor: Zoran Grizelj/PIXSELL
Bionic
Reading

Diplome Sveučilišta u Mostaru međunarodno su priznate, izvijestili su u ponedjeljak iz te visokoškolske ustanove nakon što je okončan proces međunarodnog vredovanja u koji su bili uključeni i stručnjaci iz Hrvatske i zemalja Europske unije.

Postupak je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje koja djeluje u okviru europskoga sustava osiguravanja kvalitete ENQA-e i EQAR-a. U vrednovanju su sudjelovali stručnjaci iz više europskih zemalja, među kojima iz Hrvatske, Irske, Austrije, Portugala, Češke i Norveške.

Povjerenstvo je analiziralo upravljanje, studijske programe, nastavni proces, podršku studentima, nastavničke kapacitete, infrastrukturu te znanstvenu i stručnu djelatnost.

U izvješću su, među ostalim, istaknuti razvijeni mehanizmi osiguravanja kvalitete, jasno definirani ishodi učenja, fokus na studente te napredak u infrastrukturi i nastavnim metodama.

Sveučilište u Mostaru jedina je javna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se nastava odvija na hrvatskome jeziku. Čini ga 11 fakulteta i jedna akademija, a na njemu studira oko 8600 studenata, od kojih više od 20 posto dolazi iz Republike Hrvatske.

Rad Sveučilišta podupire i hrvatska vlada, koja je prošle godine za ovu visokoškolsku ustanovu izdvojila 10 milijuna eura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vrijede od sutra

vrijede od sutra

Vlada objavila: Ovo su nove cijene goriva
priopćila policija

priopćila policija

Četiri muškarca pronađena mrtva kod Karlovca, dvojica u bolnici, vozač u bijegu
pripazite

pripazite

Nova prijevara SMS-om hara Hrvatskom: Jeste li dobili ovu poruku? Policija upozorava

najpopularnije

Još vijesti