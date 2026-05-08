ZANIMLJIV SPOJ

Modna ikona iz Vatikana: Papa Lav pojavio se u Nike tenisicama i postao hit

M.D.

08.05.2026 u 11:45

Papa Lav
Papa Lav Izvor: EPA / Autor: GIUSEPPE LAMI
Bionic
Reading

Papa Lav XIV izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što se u traileru novog dokumentarca pojavio u bijelim Nike tenisicama

Papa Lav XIV ponovno je završio u središtu pažnje javnosti, ali ovaj put ne zbog svojih poruka iz Vatikana ili novih poteza na čelu Katoličke crkve. Internet bruji o njegovom modnom odabiru nakon što se u traileru za dokumentarac ‘Leone a Roma’ pojavio u ležernim Nike tenisicama, što je posebno oduševilo mlađe generacije na društvenim mrežama.

vezane vijesti

Kratki kadar iz dokumentarca Vatican Newsa bio je dovoljan da fotografije pape u bijelim tenisicama s crnim Nike logotipom postanu viralne. Na X-u su se odmah počeli nizati komentari korisnika koji su njegov styling proglasili neočekivano modernim i cool.

‘Tko kaže da papa ne može biti kul?’, ‘Paolo Sorrentino nikad nije mogao zamisliti ovako nešto’ i ‘Čovjek može otići iz Chicaga, ali Chicago nikad ne napušta čovjeka’, pisali su korisnici društvenih mreža.

Stari model, novi hit

Iako je riječ o starijoj fotografiji, interes za papine tenisice ne jenjava. Korisnici interneta odmah su krenuli analizirati o kojem je modelu riječ pa se najviše spominje Nike Franchise Low, model koji je originalno predstavljen tijekom 70-ih i 80-ih godina, a kasnije se vratio kao lifestyle tenisica inspirirana tenisom.

Bijeli model s crnim detaljima savršeno se uklopio uz njegove tradicionalne papinske halje pa su mnogi zaključili da je Lav XIV, sasvim slučajno, postao nova modna ikona Vatikana.

Dokumentarac o životu prije Vatikana

Dokumentarac ‘Leone a Roma’ snimljen je povodom prve godišnjice njegova pontifikata, a prati gotovo dva desetljeća koja je proveo u Rimu prije nego što je izabran za papu. Film donosi privatne fotografije, svjedočanstva prijatelja, svećenika i obitelji te detalje iz života koji dosad nisu bili poznati široj javnosti.

Papa Lav XIV, rođen kao Robert Prevost, prvi je američki papa u povijesti, a poznato je i da je veliki ljubitelj sporta iz Chicaga. Navija za baseball klub White Sox, a dio korisnika društvenih mreža upravo u njegovim američkim korijenima vidi razlog zbog kojeg mu sportske tenisice nisu strane.

Asics
  • New Balance
  • Nike
  • Nike 2
Retro tenisice Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
totalni favorit

totalni favorit

Apsolutni vladar sezone vjenčanja: Ovaj top je veliki hit, u svakoj veličini stvara siluetu pješčanog sata
upečatljiv detalj

upečatljiv detalj

Doris Dragović užarila Split u moćnom odijelu, a nije odoljela ni trendu koji sada svi nose
POŽELJAN PRINT

POŽELJAN PRINT

Zaboravite na minimalizam: Hit su cipele koje mnogi smatraju pomalo neukusnim

najpopularnije

Još vijesti