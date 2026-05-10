Osijek ulaže desetke milijuna eura u jednosmjensku nastavu

Osim uvođenja jednosmjenske nastave , projekt je usmjeren na modernizaciju školske infrastrukture, povećanje kapaciteta, izgradnju učionica i sportskih dvorana te usklađivanje sa suvremenim obrazovnim standardima, napominju u gradskoj upravi.

Investicijskim ciklusom obuhvaćena je izgradnja 14 novih školskih sportskih dvoran a, izgradnja jedne nove škole te dogradnja pet osnovnih škola. Ukupna vrijednost iznosi oko 52 milijuna eura, od čega je 39,8 milijuna eura iz NPOO-a, a preostalih 12,2 milijuna eura osigurat će Osijek iz vlastitih izvora.

Najveći pojedinačni projekt je izgradnja Osnovne škole Vladimira Nazora u gradskoj četvrti Retfala, vrijedan oko 11,3 milijuna eura. Nova škola imat će 16 učionica s pripadajućim kabinetima i jednodijelnom malom školsko-sportskom dvoranom.

U gradskoj upravi napominju kako su za sve projekte trenutno u tijeku procesi javne nabave radova, a predviđeno je da svi radovi budu dovršeni do kraja 2027. godine.

Trenutno 12 osnovnih škola od 21 na području Osijeka ima organiziranu jednosmjensku nastavu, a nakon završetka svih radova na izgradnji i dogradnji jednosmjenska nastava bit će omogućena u svim osnovnim školama.

S obzirom na ukupnu vrijednost ulaganja, broj obuhvaćenih škola i opseg zahvata, riječ je o najvećem investicijskom ciklusu u osnovno školstvo na području Osijeka u posljednjih nekoliko desetljeća, ujedno i najvećem koji se provodi u tako kratkom vremenskom razdoblju, ističu u gradskoj upravi.

U gradskom proračunu za ovu godinu planirano je i oko pet milijuna eura dodatnih ulaganja u školstvo. To su sredstva za nagrađivanje učenika i mentora, stipendije, besplatne radne bilježnice i školske materijale za sve osječke osnovnoškolce, financiranje produženog boravka i za pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, pojašnjavaju u nadležnim službama.

Također podsjećaju na izgradnju centralne školske kuhinje, što je prvi takav projekt u Hrvatskoj. Planirana je izgradnja kuhinje kapaciteta oko 15.000 obroka dnevno za djecu predškolske i školske dobi.

Građevinska dozvola ishođena je u travnju, trenutno je u tijeku izrada izvedbene dokumentacije, a procijenjena vrijednost radova iznosi oko 8,45 milijuna eura.

Time će se osigurati kvalitetna logistička podloga za provedbu jednosmjenske nastave, a svi osječki školarci imat će ujednačene i kvalitetne obroke, napominju u gradskoj upravi.