ogromna investicija

Osijek ulaže desetke milijuna eura u jednosmjensku nastavu

I.V./Hina

10.05.2026 u 10:48

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Grad Osijek započeo je najveći investicijski ciklus u osnovno školstvo u posljednjih nekoliko desetljeća, vrijedan oko 52 milijuna eura, kako bi omogućio uvjete za uvođenje jednosmjenske nastave u svim osječkim osnovnim školama

Investicijskim ciklusom obuhvaćena je izgradnja 14 novih školskih sportskih dvorana, izgradnja jedne nove škole te dogradnja pet osnovnih škola. Ukupna vrijednost iznosi oko 52 milijuna eura, od čega je 39,8 milijuna eura iz NPOO-a, a preostalih 12,2 milijuna eura osigurat će Osijek iz vlastitih izvora.

Osim uvođenja jednosmjenske nastave, projekt je usmjeren na modernizaciju školske infrastrukture, povećanje kapaciteta, izgradnju učionica i sportskih dvorana te usklađivanje sa suvremenim obrazovnim standardima, napominju u gradskoj upravi.

vezane vijesti

Najveći pojedinačni projekt je izgradnja Osnovne škole Vladimira Nazora u gradskoj četvrti Retfala, vrijedan oko 11,3 milijuna eura. Nova škola imat će 16 učionica s pripadajućim kabinetima i jednodijelnom malom školsko-sportskom dvoranom.

U gradskoj upravi napominju kako su za sve projekte trenutno u tijeku procesi javne nabave radova, a predviđeno je da svi radovi budu dovršeni do kraja 2027. godine.

Trenutno 12 osnovnih škola od 21 na području Osijeka ima organiziranu jednosmjensku nastavu, a nakon završetka svih radova na izgradnji i dogradnji jednosmjenska nastava bit će omogućena u svim osnovnim školama.

S obzirom na ukupnu vrijednost ulaganja, broj obuhvaćenih škola i opseg zahvata, riječ je o najvećem investicijskom ciklusu u osnovno školstvo na području Osijeka u posljednjih nekoliko desetljeća, ujedno i najvećem koji se provodi u tako kratkom vremenskom razdoblju, ističu u gradskoj upravi.

U gradskom proračunu za ovu godinu planirano je i oko pet milijuna eura dodatnih ulaganja u školstvo. To su sredstva za nagrađivanje učenika i mentora, stipendije, besplatne radne bilježnice i školske materijale za sve osječke osnovnoškolce, financiranje produženog boravka i za pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, pojašnjavaju u nadležnim službama.

Također podsjećaju na izgradnju centralne školske kuhinje, što je prvi takav projekt u Hrvatskoj. Planirana je izgradnja kuhinje kapaciteta oko 15.000 obroka dnevno za djecu predškolske i školske dobi.

Građevinska dozvola ishođena je u travnju, trenutno je u tijeku izrada izvedbene dokumentacije, a procijenjena vrijednost radova iznosi oko 8,45 milijuna eura.

Time će se osigurati kvalitetna logistička podloga za provedbu jednosmjenske nastave, a svi osječki školarci imat će ujednačene i kvalitetne obroke, napominju u gradskoj upravi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
novi ključni posrednik

novi ključni posrednik

Tajni pregovori u Miamiju: Na stolu dokument koji bi mogao okončati rat s Iranom
ubrzao se rad, ali...

ubrzao se rad, ali...

Turudić objavio godišnje izvješće o radu DORH-a: Ovo su ključni problemi
MV HONDIUS

MV HONDIUS

Zapečaćena vozila, ograđeni koridori: Počinje velika operacija, stigao kruzer smrti

najpopularnije

Još vijesti