Veliki hakerski napad pogodio tisuće škola i sveučilišta diljem svijeta

Među pogođenima je i Sveučilište u Sydneyju koje je studentima poručilo da je Canvas nedostupan te ih upozorilo da se ne pokušavaju prijavljivati u sustav. 'Svjesni smo koliko ovo otežava sve završetak semestra', poručili su sa sveučilišta, dodajući da čekaju dodatne informacije od Instructurea.

Tvrtka Instructure, koja upravlja platformom Canvas, objavila je u četvrtak navečer da je sustav ponovno dostupan 'većini korisnika', no dio sveučilišta i dalje je u petak prijavljivao poteškoće i prekide rada.

Prema dostupnim informacijama, odgovornost za napad preuzela je hakerska skupina ShinyHunters. Zbog napada Canvas je ovoga tjedna bio nedostupan velikom broju korisnika , a posljedice su osjetili studenti, profesori i administracija na oko 9000 institucija, piše BBC .

Problemi su pogodili i američka sveučilišta. Mississippi State University odgodio je završne ispite zakazane za petak kako bi studentima omogućio povrat izgubljenih radova, dok je Idaho State University otkazao dio ispita planiranih za četvrtak poslijepodne.

Pennsylvania State University studentima je poručio kako 'nitko nema pristup Canvasu' te da se rješenje problema ne očekuje unutar 24 sata. Zbog toga su otkazani pojedini ispiti zakazani za četvrtak i petak.

Napad je pogodio i kanadska sveučilišta. University of British Columbia upozorio je studente da je Canvas nedostupan zbog 'kibernetičkog incidenta u matičnoj kompaniji Instructure' te ih pozvao da se odmah odjave iz sustava. Probleme je prijavio i University of Toronto.

Na University of California, Los Angeles studenti nisu mogli predavati radove putem platforme, dok je University of Chicago privremeno deaktivirao svoju Canvas stranicu nakon izvješća da je također bio meta napada.

Studentski list The Chicago Maroon objavio je snimku zaslona poruke za koju se tvrdi da ju je poslala skupina ShinyHunters. U poruci se od sveučilišta traži privatni kontakt radi 'pregovora o nagodbi' kako bi se izbjegla objava podataka.

Student naNorthwestern University Jacques Abou-Rizk rekao je za BBC da je dobio zastrašujuću poruku kada je kliknuo poveznicu iz e-maila koji je izgledao kao službena poruka sveučilišta. 'Nisam znao što se događa. Zastrašujuće je dobiti takvu poruku', rekao je.

Dodao je da i dalje nema pristup Canvasu te da ga zabrinjava mogućnost curenja podataka. 'Osjećam se tjeskobno zbog toga što ne mogu pristupiti svom radu i sustavu koji mi je potreban. Ali još više zbog toga što ne znamo kakva je prijetnja i kako bi mogla utjecati na nas', rekao je student.

Prema riječima Lukea Connollyja, analitičara za prijetnje u sigurnosnoj tvrtki Emisoft, hakerske prijetnje počele su još u nedjelju, a napadači su postavili rokove za moguće pregovore do 12. svibnja.

Napadi su se dogodili istoga dana kada je čelnik demokrata u američkom Senatu Chuck Schumer pozvao administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da hitno pojača obranu od kibernetičkih prijetnji u eri ubrzanog razvoja umjetne inteligencije.

'Ministarstvo domovinske sigurnosti mora odmah pomoći saveznim državama i lokalnim zajednicama prije nego što Amerikance pogode prekidi rada, poremećaji i napadi koji bi mogli ugroziti živote i egzistenciju ljudi', upozorio je Schumer.