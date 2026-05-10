Subota visokog rizika u Zagrebu: Policija objavila koliko je osoba privedeno

I.V./Hina

10.05.2026 u 10:13

Zapaljeni Trnjanski kresovi
Zapaljeni Trnjanski kresovi Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Na Trnjanskim krijesovima privedeno je ukupno šest osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke za Hinu u nedjelju

Svih šest osoba koja je jučer policija privela zbog narušavanja javnog reda i mira danas će biti dovedeni na prekršajni sud.

Kada je riječ o nogometnoj utakmici Dinamo-Hajduk, koja je u subotu održana na zagrebačkom Maksimiru, iz policije su sinoć izvijestili da su ukupno priveli 46 osoba i oduzeli veću količinu pirotehnike.

U subotu je održan i Hod za život koji je prošao bez incidenata.

Sva ta tri događaja - Hod za život, Trnjanski kresovi i nogometna utakmica Dinamo-Hajduk - sa sigurnosnog aspekta bila su visokorizična. Zbog toga su u Zagrebu u subotu bile pojačane mjere sigurnosti.

