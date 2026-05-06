Ministarstvo uvodi veliku novost za kraj školske godine: Sve će biti brže i jednostavnije

Naglasio je i kako će korisnici u svakom trenutku moći pristupiti svojim rezultatima putem aplikacija , čime se sustav dodatno pojednostavljuje i ubrzava.

Dodao je kako se tako uspostavlja vertikala digitalnih upisa kroz sve razine obrazovanja te da će podaci o uspjesima biti dostupni kroz cijeli sustav.

"Krenuli smo s visokim školstvom i diplomama , potom smo omogućili elektronički upis učenika u srednje škole, kao i elektronički upis djece iz vrtića u osnovnu školu", rekao je Fuchs.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je kako se nastavkom uvođenja elektroničkih svjedodžbi i uvjerenja nastavlja proces digitalizacije obrazovnog sustava u Hrvatskoj.

"Obrazovni sustav digitalizira se u najvećem mogućem stupnju i ovime završavamo jedan važan dio tog procesa", poručio je Fuchs, dodajući kako papirnate svjedodžbe i dalje ostaju dostupne onima koji ih žele u fizičkom obliku.

Iz CARNETA su istaknuli kako digitalizacija kreće ove godine, svjedodžba će biti dostupna i za prošlu školsku godinu, no ravnatelj škole mora pokrenuti taj proces da bi svjedodžbe bile vidljive u sustavu.

Marijana Gojčeta iz MZOM-a predstavila je prijedlog izmjena Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, istaknuvši kako se predloženim izmjenama uvodi mogućnost izdavanja razrednih svjedodžbi, svjedodžbi o završenom radu i uvjerenja u pisanom i elektroničkom obliku, uz definiranje sadržaja elektroničkih isprava. Time se omogućuje digitalno izdavanje dokumenata, ubrzava administracija, povećava dostupnost te smanjuje potreba za tiskanim primjercima.

Elektroničke isprave sadržavat će sve propisane dijelove kao i pisani oblik, osim potpisa razrednika i ravnatelja te mjesta za pečat, a umjesto toga imat će kvalificirani pečat škole i QR kod, čime se osigurava autentičnost i pravna valjanost te usklađenost s e-upravom, naglasila je.

Isti standard primjenjivat će se na sve tri vrste javnih isprava, čime se osigurava konzistentnost i jednostavnija provedba u školama.

Izmjenama se dodatno uređuje evidencija učenika, pa se propisuje da podatke o morfološkim obilježjima te motoričkim i funkcionalnim sposobnostima učenika dva puta godišnje, na početku i na kraju nastavne godine, unosi učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, istaknula je Gojčeta.

Dodala je kako su izmjene normativne naravi, bez dodatnih financijskih učinaka, a cilj im je jasnije definiranje načina izdavanja javnih isprava, sadržaja elektroničkog oblika te vremena i odgovornosti za unos podataka.

Voditelj službe za operativnu sigurnost Antun Matija Filipović CARNET-a istaknuo je da je zakonska obveza digitalizacije visokog obrazovanja otvorila vrata za integraciju. Došlo je do sinergije institucija MZOM, CARNET, Srce i e-Građani.

Naglasio je kako je zajednička vizija omogućila izgradnju sigurnog sustava te povezivanje institucija "u jednom kliku", što korisnicima olakšava pristup uslugama.

Sustav RIIO objedinjuje pohranu isprava na razini triju obrazovnih razina te uspostavlja jedinstveni registar, uz nastavak korištenja postojećih sustava poput e-Matice i ISVU-a i razmjenu podataka putem sustava e-Građani, kazao je zaključno.