Marin Miletić izabran za predsjednika Mosta Primorsko-goranske

I.V./Hina

10.05.2026 u 10:42

Marin Miletić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Saborski zastupnik Marin Miletić izabran je za predsjednika Mosta Primorsko-goranske županije na županijskim izborima za novo lokalno vodstvo stranke, nije imao protukandidata, za njega su glasali svi koji su izašli na izbore, a izlaznost je bila 65 posto

"Moramo biti ponizni i raditi jako. Mi imamo svoj put, ne opterećujemo se s drugima. Sve više nam narod daje povjerenje jer su ljudi shvatili da je Hrvatska u škripcu između sistemske korupcije Andreja Plenkovića i pogubljene ljevice koja je zatrovana komunizmom", rekao je Miletić nakon izbora za predsjednika Mosta PGŽ.

Kazao je i da će se nastaviti "jako boriti" za Mostove vrijednosti, očuvanje obitelji, ali i zaštitu šuma i mora, zraka, protiv zagađenja koje provode razne interesne skupine.

"Želimo da naše plaže budu slobodne, da umirovljenici imaju kvalitetan život, da se o njima skrbimo, želimo županiju koja će se ravnomjerno razvijati i čuvati sve vrijedno što ima te jačim brendiranjem pokazati cijeloj Europi potencijal koji je baš velik u našem kraju. I na tome ćemo sustavno raditi", naglasio je.

U glavni odbor Primorsko-goranske županije izabrani su: Nevio Klarić, Asja Pavlović, Ivica Malec, Nina Mrvić, Alen Jakoplić i Gjoana Perković kao glavna tajnica Mosta PGŽ, izvijestili su iz Mosta.

Miletić je istaknuo da je županijski tim Mosta spoj mladosti i iskustva.

"U glavnom odboru sada imamo doktore energetike, učitelje, privatne poduzetnike, ekonomiste, roditelje s više djece... ovo je dobra i vrijedna ekipa i neće proći dugo vremena da će se vidjeti rezultati našeg rada", ocijenio je saborski zastupnik i sada predsjednik Mosta PGŽ.

