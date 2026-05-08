Oni su dokaz da je hrvatska znanost u dobrim rukama: Vizije budućnosti Karin Doolan i Marka Šestana

Možda za njih niste čuli, ali su itekako face u svojim znanstvenim područjima. Karin Doolan i Marko Šestan, ponosni dobitnici europskih 'znanstvenih Oscara', itekako pokazuju da, iako možda nije svaki dan na naslovnicama novina, hrvatska znanost ima dobru budućnost. Zbog svojih postignuća, koja u fokusu imaju napredak društvene zajednice, nominirani su za tportalovu nagradu Vizionar godine u kategoriji društvo

'I Oscara dobiva...' – sada već svjetski poznatu rečenicu s dodjele prestižnih američkih filmskih nagrada dvoje znanstvenika nominiranih za tportalova Vizionara godine nisu čuli u Los Angelesu, već je poruka ovaj put stigla iz srca Europe, iz Bruxellesa. Oboje vrhunski znanstvenici koji iza sebe već imaju dosta iskustva u znanstvenim istraživanjima – Karin Doolan sa zagrebačkog Instituta za društvena istraživanja i Marko Šestan s riječkog Medicinskog fakulteta – prošle godine osvojili su grantove Europskog istraživačkog vijeća, kolokvijalno nazvane europski 'znanstveni Oscari'. Za svoja istraživanja osvojili su oko dva milijuna eura svaki te se pridružili društvu desetak ostalih dobitnika 'znanstvenih Oscara' u Hrvatskoj u posljednjih desetak godina.

Nesuđeni veterinar u SF vodama Marku Šestanu to nije bio prvi susret s priznanjima za znanstveni rad na svjetskoj razini jer njegovo otkriće o funkcioniranju živčanog i imunološkog sustava u regulaciji šećera u krvi već ga je dovelo na stranice uglednog časopisa Science. Dok je taj projekt dobrim dijelom odrađivao na postdoktoratu u Portugalu, danas se udomaćio u Rijeci te je docent na tamošnjem Medicinskom fakultetu. 'U znanost sam, zapravo, ušao dosta kasno. Dugo sam bio uvjeren da ću postati 'veterinar bez granica' i pomagati životinjama po svijetu. Tek oko 27. godine shvatio sam da me najviše privlači ono što se događa iza kulisa, to kako stanice razgovaraju, kako se organiziraju i kako iz tih tihih procesa nastaju zdravlje ili bolest. Ta fascinacija povukla me na doktorat u Rijeci, a kasnije i na postdoktorat u Lisabon. Nakon toga sam se vratio kući s jasnom ambicijom: izgraditi u Rijeci mjesto na kojem se može raditi znanost koja je hrabra, kreativna i međunarodno relevantna', kaže Šestan za tportal. Kao docent vodi istraživačku grupu što se bavi pomalo neobičnim pitanjem: može li se imunološki sustav 'učiti'? 'Drugim riječima, pokušavamo otkriti možemo li, primjerice, putem mirisnog kondicioniranja pojačati imunološki odgovor. Zvuči pomalo kao znanstvena fikcija, ali upravo zato je toliko zabavno i izazovno', objašnjava.

I upravo je to projekt zbog kojeg mu je stiglo oko dva milijuna eura europskog novca. Projekt MemoSniff, prema riječima riječkog znanstvenika, kombinira imunologiju i neuroznanost, a cilj mu je istražiti kako naša sjećanja na susret s nekom infekcijom mogu potaknuti imunološki sustav na borbu s patogenima. 'Dobivanje ERC Starting Granta bio je trenutak u kojem sam si, vrlo iskreno, rekao: 'OK, možda ipak znam što radim.' ERC je u znanosti ono što je Wimbledon u tenisu – tamo idu samo najhrabrije i najluđe ideje, i to bez ikakvih popusta. Za mene je to imalo dvije velike dimenzije. Prva je osobna: potvrda da se itekako isplati i kasno ući u znanost, riskirati i gurati ideje koje na prvu zvuče pomalo nekonvencionalno. Druga je puno važnija: ERC je dokaz da se vrhunska znanost može raditi i u Hrvatskoj, i to bez kompleksa. Zahvaljujući tom grantu, u Rijeci smo mogli izgraditi laboratorij koji se ravnopravno nosi s vodećim europskim institutima i otvoriti vrata mladim istraživačima koji žele ostati, vratiti se ili jednostavno raditi znanost na mjestu koje ima dušu', ponosno govori Šestan.

Šestan o nominaciji za Vizionara 'Ova nominacija mi je stvarno posebno draga jer dolazi izvan uskog znanstvenog kruga. To znači da se naš rad ne vidi samo kroz mikroskope i publikacije, nego i kroz oči šire javnosti - i to mi puno govori. Lijepo je znati da ljudi prepoznaju to da ulaganje u znanost ima smisla i može mijenjati stvari. Za mene je to i mala poruka ohrabrenja: da znanstvenici ne moraju biti skriveni u laboratoriju, već mogu i trebaju biti dio društvenog razgovora. Ako moj rad ili javno djelovanje uspije inspirirati nekoga mladog da ostane u znanosti, da se vrati u Hrvatsku ili da se jednostavno usudi biti znatiželjan, onda ova nominacija vrijedi više od same nagrade', kaže Šestan.

Za budućnost ima pomalo ambiciozne planove, ali, kako kaže, njemu su zabavni. Naravno, u fokusu je projekt za koji je dobio 'znanstvenog Oscara'. 'Ako uspijemo istražiti možemo li putem mirisnog kondicioniranja pojačati imunološki odgovor, to bi značilo da imunološki sustav nije samo 'refleks', nego i učenik, i to poprilično zanimljiv', napominje. Jedan od njegovih ambicioznih planova je izgraditi međunarodno prepoznat laboratorij u Rijeci. 'Ne zato da bismo se hvalili, nego zato što želimo da mladi istraživači imaju mjesto na kojem mogu rasti bez osjećaja da su 'iz male zemlje'. Želim stvoriti okruženje u kojem se ljudi osjećaju dobro, podržano i znatiželjno. Znanost je timski sport. I, dugoročno, želim pretvoriti temeljna otkrića u nešto što može pomoći pacijentima. To je onaj dio koji daje smisao svemu ostalom. Znanost je dug put, ponekad i krivudav, ali svaki korak donosi nešto novo i to je ono što me stalno vuče naprijed', iskreno nam kaže Šestan.

kategorija društvo Znanstvenici, nadbiskup i humanitarka Četvrti tportalov izbor Vizionar godine upravo traje i svoju završnicu imat će 13. svibnja u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, gdje će biti proglašeni dobitnici nagrade u pet kategorija (društvo, gospodarstvo, tehnologija, kultura i sport), kao i posebne krovne nagrade Vizionar godine. U kategoriji društvo, uz znanstvenike Karin Doolan i Marka Šestana, nominirani su humanitarka Đordana Barbarić te riječki nadbiskup Mate Uzinić.

Škole budućnosti u očima znanstvenice i volonterke Iako 'znanstveni Oscar' Karin Doolan nije prvi koji dolazi u Hrvatsku, prvi je iz domene društvenih znanosti. Ova znanstvenica sa zagrebačkog Instituta za društvena istraživanja gotovo cijelu karijeru posvetila je istraživanju klasnih nejednakosti u hrvatskom društvu. 'Akademski interes za društvene nepravde otkrila sam još tijekom dodiplomskog studija kroz kolegije iz književnosti, koji su otvarali pitanja moći i nejednakosti. Taj me interes kasnije usmjerio prema znanosti i kritičkoj sociologiji, u okviru koje se razvijaju teorijska objašnjenja društvenih nepravdi, razotkrivaju načini njihova održavanja te zagovaraju mogućnosti njihove transformacije', pojašnjava Doolan za tportal. U fokusu njezina rada je, kaže nam, pronalaženje praksi koje vode prema ekološki održivijem i pravednijem društvu, uz naglasak na povezivanje znanosti, aktivizma i javnih politika. 'Smatram da znanstvenici imaju odgovornost i na taj način aktivno sudjelovati u društvenim promjenama', dodaje.

Doolan o nominaciji za Vizionara 'Jako mi je drago što sam se kao znanstvenica u području društvenih znanosti, koja istražuje na sjecištu obrazovanja i klimatske krize, našla među nominiranima. Nominaciju doživljavam kao potvrdu važnosti područja kojim se bavim, a koje uključuje i viziju škola budućnosti. Ako želimo društva koja su održivija, pravednija i otpornija na prirodne nepogode, obrazovne institucije su jedno od ključnih polazišnih mjesta. Ujedno mi je velika čast biti nominirana uz osobe čiji rad iznimno cijenim', poručuje Doolan.

Ova znanstvenica, koja je doktorirala na Sveučilištu Cambridge i bila gostujuća znanstvenica na Institutu Harriman Sveučilišta Columbia u New Yorku, uz sve nalazi vremena za aktivizam. 'Važno mi je pronaći vrijeme i za volontiranje. Volonterka sam u udruzi La Verna, koja pruža podršku palijativnim bolesnicima i brojnim vrijednim aktivnostima zagovara unapređenje palijativne skrbi u Hrvatskoj', kaže nam Doolan. Dok se volonterski bavi palijativnim bolesnicima, u fokusu projekta za koji je dobila 'znanstvenog Oscara' nalazi se pitanje otpornosti škola i zajednica u kriznim situacijama uzrokovanih prirodnim nepogodama, poput poplave i potresa, kao i pandemije bolesti COVID-19. Projekt imena 'Rekonceptualizacija škole kroz prizmu katastrofa izazvanih prirodnim nepogodama' (RESADL – Reimagining Schools through a Post-Disaster Lens) provodit će se u šest zemalja koje su posljednjih godina preživjele velike nepogode – Španjolska i Njemačka nakon poplava 2024., Slovenija i Grčka nakon poplava 2023. te Turska i Hrvatska nakon potresa 2023. i 2020. godine. U središtu su škole, odnosno kako one funkcioniraju u razdobljima nakon prirodnih katastrofa.