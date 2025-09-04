Riječki znanstvenik Marko Šestan dobio europski 'znanstveni Oscar' od dva milijuna eura

Projekti Europskog istraživačkog vijeća (ERC) najkompetitivniji su u EU, a među njihovim dobitnicima je i 12 nobelovaca. Hrvatska je na začelju europske ljestvice po broju 'znanstvenih Oscara'; Šestanov projekt tek je 10. ERC-ov projekt čiji je domaćin Hrvatska, dok su se još četiri projekta provodila ili se provode kod nas.

'Među dobitnicima u ovom novom krugu financiranja EU su istraživači 51 nacionalnosti. Oni će unaprijediti znanje u širokom rasponu znanstvenih područja, uključujući rak, mentalno zdravlje i kvantnu znanost. Vidimo kako vodeći znanstvenici dolaze u Europu s ovim novim potporama, a mnogi odlučuju ostati ovdje zahvaljujući ovoj podršci. To pokazuje potencijal Europe da privuče i zadrži vrhunske znanstvene talente', rekla je Ekaterina Zaharieva, povjerenica Europske komisije za startup poduzeća, istraživanja i inovacije.

Cilj projekta MemoSniff je istražiti kako naša sjećanja na susret s nekom infekcijom mogu potaknuti naš imunološki sustav na borbu s patogenima.



'Moj projekt kombinira imunologiju i neuroznanost, a njegov je cilj istražiti je li moguće uvjetovanje imunološkog sustava. Svi smo u školi čuli za Pavlovljev eksperiment s psima, u kojem je taj ruski psiholog spoznao proces formiranja uvjetnog ili kondicioniranog refleksa. Mi možemo kondicionirati naše ponašanje, a mene zanima vrijedi li to i za imunološki sustav koji služi u borbi protiv različitih patogena, tumora itd. Zanima me može li se to koristiti i u liječenju, odnosno možemo li kondicioniranjem imunološkog sustava pojačati njegov odgovor u borbi s patogenima i bolestima', pojasnio je Šestan za Jutarnji list.

Iako se za projekte u kategoriji Starting Granta dodjeljuje 1,5 milijuna eura, Marko Šestan za svoja je istraživanja u sljedećih pet godina dobio gotovo dva milijuna eura. 'Tražio sam dodatnih pola milijuna eura za nabavku opreme i to su mi odobrili. U sklopu projekta planiram zaposliti četvero mladih znanstvenika', rekao je Šestan.

Rođen je u Zagrebu, gdje je završio Gimnaziju Lucijana Vranjanina i Veterinarski fakultet. Doktorirao je 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a za rezultate svojih istraživanja tijekom doktorskog razdoblja nagrađen je Državnom nagradom za znanost u kategoriji znanstveno otkriće, Nagradom Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategoriji mladi znanstvenici te Nagradom Medicinskog fakulteta u Rijeci za najboljeg mladog znanstvenika u kategoriji temeljnih medicinskih znanosti.

Zatim je 2019. godine dobio prestižnu stipendiju Europske organizacije za molekularnu biologiju (EMBO) te je proveo četiri godine na postdoktoratu u Centru Champalimaud za nepoznato u Lisabonu.