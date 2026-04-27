Osnovan Zbor mladih novinara HND-a

Predsjednica Zbora mladih novinara Laura Šiprak kaže da, uz novinarske treninge, planiraju osigurati psihološku pomoć u stresnim situacijama koje mnogi od njih doživljavaju prvi put i pomoć slobodnim novinarima, kojih je sve više među mladima.

Zbor je osnovan na sjednici 14. travnja, a trenutno okuplja 14 novinarki i novinara s televizija, radija i web-portala, iz tiskanih medija te fotoreportera.

Tu je i portal za mlade na kojem će moći raditi na svojim pričama uz mentorstvo vrhunskih novinara.

"Pozivamo sve zainteresirane mlade da nam se pridruže, nebitno jesu li već u radnom odnosu ili još studiraju. Na kraju krajeva, što nas je više, to smo pametniji i imamo više mogućnosti", poručila je Šiprak.

Napomenula je da se ideja o Zboru mladih novinara "kuhala" dvije godine, a nastala je iz potrebe da mladi novinari imaju tijelo u sklopu kojeg mogu raditi na poboljšanju struke i svih problema s kojima se susreću - od toga da u redakcijama prevode i prerađuju tekstove umjesto da rade na svojim pričama i uče iz prakse do toga da dosad nisu imali načina da sudjeluju u kreiranju zakona pod kojim će raditi idućih desetak godina.

"To mi je možda i najluđe u svemu - da nemamo utjecaja na to kako će izgledati sustav u kojem ćemo raditi dobar dio karijere", rekla je Šiprak.

Napomenula je i da su mladi često spominjani i u kontradiktornom kontekstu - s jedne strane govori se da “nema više novinara”, a s druge da “mladi novinari nisu zainteresirani”.

"Ni jedno ni drugo nije istina, samo treba iskoristiti infrastrukturu i instituciju koju već imamo za suradnju i međugeneracijski prijenos znanja", dodala je i napomenula da je Novinarski dom i njihova kuća, koja mora biti otvorena i mladima.