Izrael ubio novinara Al Jazeere u pojasu Gaze: Pogodio ga dron dok se vozio u automobilu

Dopisnik Al Jazeere Muhamed Višah ubijen je u izraelskom napadu dronom u Gazi, nakon što je pogođeno vozilo u kojem se nalazio. Prema dostupnim informacijama, napad se dogodio dok je Wishah vozio glavnom cestom u gradu Gazi. U napadu je smrtno stradao na mjestu.

Ured za medije vlade u Gazi priopćio je da je smrću dopisnika Al Jazeere Mohammeda Wishaha broj ubijenih novinara od početka rata u listopadu 2023. porastao na 262. U priopćenju su osudili ubojstvo Wishaha te naveli da je riječ o 'sustavnom ciljanju, ubijanju i likvidacijama palestinskih novinara od strane izraelskih snaga'.