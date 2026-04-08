Muhamed Višah

Izrael ubio novinara Al Jazeere u pojasu Gaze: Pogodio ga dron dok se vozio u automobilu

M. Šu.

08.04.2026 u 20:50

Automobil u kojem je poginuo dopisnik Al Jazeere Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Dopisnik Al Jazeere Muhamed Višah poginuo je u napadu izraelskog drona u Pojasu Gaze.

Dopisnik Al Jazeere Muhamed Višah ubijen je u izraelskom napadu dronom u Gazi, nakon što je pogođeno vozilo u kojem se nalazio. Prema dostupnim informacijama, napad se dogodio dok je Wishah vozio glavnom cestom u gradu Gazi. U napadu je smrtno stradao na mjestu.

Ured za medije vlade u Gazi priopćio je da je smrću dopisnika Al Jazeere Mohammeda Wishaha broj ubijenih novinara od početka rata u listopadu 2023. porastao na 262. U priopćenju su osudili ubojstvo Wishaha te naveli da je riječ o 'sustavnom ciljanju, ubijanju i likvidacijama palestinskih novinara od strane izraelskih snaga'.

Ured je iznio i optužbe prema međunarodnim akterima, navodeći da odgovornost snose i druge države.

'Izraelske vlasti, administraciju Sjedinjenih Američkih Država te zemlje koje su suučesnici u zločinu genocida, poput Ujedinjene Kraljevine, Njemačke i Francuske, smatramo u potpunosti odgovornima za ove teške i brutalne zločine', stoji u priopćenju.

Lokalne vlasti navode da se sigurnosna situacija u Gazi dodatno pogoršava, uz optužbe da izraelska vojska nastavlja kršiti primirje koje je stupilo na snagu prije gotovo šest mjeseci. Ured za medije vlade u Gazi tvrdi da je od tada zabilježeno oko 2000 kršenja primirja.

