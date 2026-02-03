Njemački Leopardi u brojkama: Što ih čini jednim od najmoćnijih tenkova na svijetu

Rat u Ukrajini vratio je njemački Leopard 2 u središte pozornosti. Nekada smatran zastarjelim modelom, danas se njegova najnovija verzija, Leopard 2A8, ubraja među najsnažnije borbene tenkove na svijetu. Njegova kombinacija oklopa, vatrene moći i mobilnosti čini ga ključnim instrumentom u modernim sukobima, dok NATO i Bundeswehr ulažu milijarde eura u nadogradnju svojih oklopnih snaga

Leopard 2 je njemački glavni borbeni tenk koji se proizvodi od 1978. godine, danas u vlasništvu KNDS-a (nekada Krauss-Maffei Wegmann). Tenk teži oko 64 tone i može gađati ciljeve udaljene više od pet kilometara svojom 120-milimetarskom glatkorupnom topovskom cijevi Rheinmetall. Najnovija verzija, Leopard 2A8, opremljena je granatometom, strojnicom, sustavom za elektroničko ciljanje, zaštitom od mina te sustavom izraelskog proizvođača Rafael za obranu od dronova. Poseban adut Leopard 2A8 je što posada može brzo zamijeniti motor u slučaju kvara, što povećava operativnu fleksibilnost u borbenim situacijama, piše Handelsblatt. Uz to, nova verzija koristi sofisticirani sustav za vođenje vatrene moći, sustav za vožnju noću i u lošim uvjetima, uključujući termalne i infracrvene kamere, a pogon osigurava Rolls-Royceov motor snage 1.500 KS. Maksimalna brzina iznosi 65 km/h, a domet na cesti oko 400 kilometara.

Proizvodnja i cijena Leopard 2 KNDS je do 2024. u Münchenu proizvodio 48 tenkova godišnje, s planom povećanja proizvodnje na oko 100 jedinica od 2025. godine. Cijena jednog Leopard 2A8 s opsežnim servisnim paketom iznosi oko 27,85 milijuna eura. Sama cijena tenka bez dodatnih usluga je nešto više od 15 milijuna eura. Za usporedbu, Bundeswehr je 2017. kupio 104 polovna Leoparda 2 i 32 šasije za ukupno 760 milijuna eura – pojedinačna cijena kretala se između 5,5 i 7,3 milijuna eura, a cilj je bio nadograditi ih na standard A7V. Stiže nasljednik KNDS već radi na nasljedniku, službeno nazvanom Leopard 2 A-RC 3.0 ili Leo 3. Novi model koristi tročlanu posadu, top i punjenje municije bit će automatski i daljinski upravljani, a nova 130-milimetarska topovska cijev Rheinmetall imat će 50 posto veću vatrenu moć i planira se kao NATO standard.