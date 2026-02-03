Njemački Leopardi u brojkama: Što ih čini jednim od najmoćnijih tenkova na svijetu

Rat u Ukrajini vratio je njemački Leopard 2 u središte pozornosti. Nekada smatran zastarjelim modelom, danas se njegova najnovija verzija, Leopard 2A8, ubraja među najsnažnije borbene tenkove na svijetu. Njegova kombinacija oklopa, vatrene moći i mobilnosti čini ga ključnim instrumentom u modernim sukobima, dok NATO i Bundeswehr ulažu milijarde eura u nadogradnju svojih oklopnih snaga
Leopard 2 je njemački glavni borbeni tenk koji se proizvodi od 1978. godine, danas u vlasništvu KNDS-a (nekada Krauss-Maffei Wegmann). Tenk teži oko 64 tone i može gađati ciljeve udaljene više od pet kilometara svojom 120-milimetarskom glatkorupnom topovskom cijevi Rheinmetall.
Najnovija verzija, Leopard 2A8, opremljena je granatometom, strojnicom, sustavom za elektroničko ciljanje, zaštitom od mina te sustavom izraelskog proizvođača Rafael za obranu od dronova. Poseban adut Leopard 2A8 je što posada može brzo zamijeniti motor u slučaju kvara, što povećava operativnu fleksibilnost u borbenim situacijama, piše Handelsblatt.
Uz to, nova verzija koristi sofisticirani sustav za vođenje vatrene moći, sustav za vožnju noću i u lošim uvjetima, uključujući termalne i infracrvene kamere, a pogon osigurava Rolls-Royceov motor snage 1.500 KS. Maksimalna brzina iznosi 65 km/h, a domet na cesti oko 400 kilometara.
Proizvodnja i cijena Leopard 2
KNDS je do 2024. u Münchenu proizvodio 48 tenkova godišnje, s planom povećanja proizvodnje na oko 100 jedinica od 2025. godine.
Cijena jednog Leopard 2A8 s opsežnim servisnim paketom iznosi oko 27,85 milijuna eura. Sama cijena tenka bez dodatnih usluga je nešto više od 15 milijuna eura. Za usporedbu, Bundeswehr je 2017. kupio 104 polovna Leoparda 2 i 32 šasije za ukupno 760 milijuna eura – pojedinačna cijena kretala se između 5,5 i 7,3 milijuna eura, a cilj je bio nadograditi ih na standard A7V.
Stiže nasljednik
KNDS već radi na nasljedniku, službeno nazvanom Leopard 2 A-RC 3.0 ili Leo 3. Novi model koristi tročlanu posadu, top i punjenje municije bit će automatski i daljinski upravljani, a nova 130-milimetarska topovska cijev Rheinmetall imat će 50 posto veću vatrenu moć i planira se kao NATO standard.
Standardna municija Leopard 2 je 120-milimetarska DM11, namijenjena borbi protiv lakše oklopljenih i zaštićenih ciljeva. Prema podacima iz 2017., cijena jednog hica bila je oko 9.000 eura bruto. Od početka rata u Ukrajini, Bundeswehr je višekratno mijenjao ugovore s Rheinmetallom, posljednji vrijedi do 2030. i vrijedan je četiri milijarde eura, obuhvaćajući borbenu i vježbovnu municiju.
Hrvatska naručila 44 tenka Leopard 2A8
Leopard 2 je široko rasprostranjen u NATO-u i koristi ga 23 zemlje, a trenutačno je u upotrebi oko 3.300 tenkova. Hrvatska, koja zasad ne posjeduje nijedan takav tenk, u prosincu prošle godine potpisala je ugovore za isporuku 44 tenka Leopard 2A8 za potrebe Hrvatske vojske.
Bundeswehr posjeduje 296 tenkova različitih verzija: A3, A5, A6(M) i A7V. Najnovija verzija 2A8 broji 123 naručena tenka, a planira se dodatnih 75 jedinica.
Leopard 2 prvi put je aktivno korišten u ratu na Kosovu 1999., zatim u Afganistanu 2007. - 2008., a od 2016. do 2018. različite verzije koristile su i turske snage u sjevernoj Siriji. Danas se koristi i u Ukrajini, gdje je dostavljen iz nekoliko NATO zemalja, uključujući Njemačku, Poljsku, Kanadu, Norvešku, Portugal, Španjolsku, Dansku i Nizozemsku.
Ukrajina je do sada primila 108 Leoparda 2, od kojih je 77 tipa 2A4, 21 tipa 2A6 i njih deset tipa 2A5. Prema podacima analitičke platforme Oryx, 50 tenkova je uništeno, oštećeno, napušteno ili zauzeto od strane ruskih snaga. Dodatno, Ukrajina je primila 170 nadograđenih Leopard 1, od kojih je 29 pogođeno u sukobu.