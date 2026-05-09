Dino Prižmić otkrio što mu je Đoković priznao odmah nakon senzacije u Rimu

Nakon gotovo dva i pol sata velike borbe Prižmić je slavio 2:6, 6:2, 6:4, a posebno impresivno djelovalo je to što se nije raspao nakon izgubljenog prvog seta protiv jednog od najvećih tenisača svih vremena.

Đoković je furiozno otvorio meč, no tijekom drugog seta vidjelo se da ima problema, što je hrvatski kvalifikant znao iskoristiti. Prižmić je podigao razinu igre, izborio treći set i tamo pokazao nevjerojatnu mirnoću za 20-godišnjaka.

Đoković mu prišao nakon meča

Bio je to njihov drugi međusobni susret. Prvi put igrali su na Australian Openu 2024. godine, kada je tada tinejdžer Prižmić također oduševio i uzeo set Đokoviću prije poraza u četiri seta.

Srpski tenisač još je tada govorio kako hrvatski tenisač ima veliki potencijal, a nakon novog dvoboja u Rimu ponovno mu je uputio velike riječi.

Prižmić je nakon pobjede otkrio što mu je Đoković rekao na mreži odmah nakon posljednjeg poena.

'Rekao mi je da je moj forhend puno bolji nego prije i da samo nastavim raditi ovako', otkrio je hrvatski tenisač.

Pobjeda koja bi mogla promijeniti karijeru

Za Prižmića je ovo uvjerljivo najveća pobjeda dosadašnje karijere i rezultat koji bi mu mogao donijeti ogroman skok samopouzdanja, ali i dodatni proboj na ATP ljestvici.

Pobijediti Novaka Đokovića na Masters 1000 turniru nešto je o čemu većina igrača može samo sanjati, a hrvatski tenisač uspio je to ostvariti sa samo 20 godina.

Posebno impresivno djelovalo je koliko je mirno podnio pritisak u završnici meča protiv igrača koji je čak šest puta osvajao turnir u Rimu.