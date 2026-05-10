Merz u problemima: Krajnje desni AfD debelo prešišao njegovu stranku po popularnosti

Manji partner u vladi, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) dobila bi 13 posto što je jedan od povijesno najnižih rezultata za ovu stranku na saveznoj razini.

Trenutačno vladajuću demokršćansku Uniju CDU/CSU bi biralo 23 posto, što je najmanje od prošlogodišnjih izbora.

U ispitivanju javnog mnijenja instituta Insa za nedjeljno izdanje dnevnika Bild, na pitanje za koga bi glasali da se ove nedjelje održavaju parlamentarni izbori, 28 posto ispitanih je zaokružilo AfD.

Stranku Zeleni bi biralo također 13 posto ispitanih a stranku Ljevica 11.

Prema ovim vrijednostima koalicijska vlada Friedricha Merza ne bi imala parlamentarnu većinu.

AfD se učvršćuje na vrhu

I ovo ispitivanje pokazuje da se AfD ustalio na vrhu popularnosti na saveznoj razini od ožujka kada je prvi put pretekao demokršćane.

Ispitivanje pokazuje i trend stabiliziranja popularnosti AfD-a i na saveznoj razini. Do sada je AfD ostvarivao najbolje rezultate na istoku zemlje, ali je na ovogodišnjim izborima za pokrajinske parlamente u zapadnim saveznim pokrajinama Baden-Wuerttemberg i Porajnje-Falačka ostvario rekordne rezultate.

U rujnu se održavaju izbori i u istočnim saveznim pokrajinama Saska-Anhalt i Mecklenburg-Zapadno Pomorje te gradu-saveznoj pokrajini Berlinu.

U Saskoj-Anhalt bi AfD, prema sadašnjim procjenama, mogao ostvariti apsolutnu većinu i po prvi put preuzeti vlast u nekoj saveznoj pokrajini.

Godinu dana nakon preuzimanje vlasti, vlada Friedricha Merza bilježi rekordnu razinu nezadovoljstva građana a Merz spada među najnepopularnije kancelare u poslijeratnoj Njemačkoj.

Dijelovi AfD-a, što se odnosi na brojne pokrajinske podružnice, se pri Uredu za zaštitu ustavnog poretka, vode kao dokazano desničarsko ekstremna stranka i pod prismotrom je tajnih službi.