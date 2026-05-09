nedostatak mlaznog goriva

Europa pred kolapsom zračnog prometa: Bit će pogođeni milijuni putnika

I.V./Hina

09.05.2026 u 09:17

Lufthansa
Lufthansa Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
Udruženje njemački zračnih luka (ADV) upozorilo je da bi u budućnosti moglo doći do otkazivanja velikog broja letova čime bi bili pogođeni milijuni putnika, kao i do podizanja cijena avionskih karata zbog nedostatka mlaznog goriva

„Bojimo se da će biti otkazani daljnji letovi, posebno niskotarifnih avioprijevoznika i prema odredištima manje važnim za turizam“, rekao je Ralph Beisel, glavni izvršni direktor ADV-a, za nedjeljno izdanje njemačkih novina Welt.

U najboljem slučaju za 2026., broj putnika ostao bi nepromijenjen. „U najgorem slučaju, neke zračne luke suočavaju se s padom kapaciteta od 10 posto. Preneseno na sve zračne luke, to bi utjecalo na 20 milijuna putnika“, rekao je Beisel.

To bi značilo da neke destinacije više uopće ne bi bile opsluživane, a druge bi imale manje letova što bi koštalo više.

Rat u Iranu remeti isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac, povećavajući cijenu mlaznog goriva i potičući neke aviokompanije na otkazivanje letova.

„Cijene kerozina su dvostruko veće nego prije rata, već više od dva mjeseca. Ne očekujemo ni da će se situacija vratiti u normalu u nadolazećim mjesecima“, rekao je Beisel.

„Čak i ako kerozin bude dostupan, zrakoplovne tvrtke neće moći profitabilno obavljati mnoge letove po tim cijenama.“

Putinova najneobičnija parada dosad: Jedan EU lider mu 'nosi poruku Zelenskog', stiže i Dodik

  • 09:00

    Na snazi visoke mjere sigurnosti Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izdao je ironičnu naredbu kojom "dopušta" rusku vojnu paradu 9. svibnja, rekavši da ukrajinsko oružje neće gađati Crveni trg, piše Reuters. U Moskvi su na snazi mjere visoke sigurnosti. Fotografije Reutersa prikazuju naoružane vojnike na kamionetima te blokirane ceste oko središta glavnog grada koji zajedno s okolnom regijom ima oko 22 milijuna stanovnika.

  • 07:15

    Tko stiže na paradu u Moskvu? Iako Kremlj ove godine nije slao posebne pozivnice stranim državnicima, u Moskvu su ipak stigli pojedini saveznici i partneri Rusije. Među onima koji bi se u subotu trebali pojaviti na Crvenom trgu nalaze se samo dvojica međunarodnih čelnika: predsjednik Laosa Thongloun Sisoulith i malezijski vrhovni vladar Sultan Ibrahim. Kremlj i dalje tvrdi da će prisutan biti i slovački premijer Robert Fico, iako je Fico sam potvrdio da planira preskočiti paradu tijekom posjeta Moskvi. Slovački zamjenik ministra vanjskih poslova Rastislav Chovanec potvrdio je da Fico neće prisustvovati paradi te rekao da bi mogao iskoristiti priliku kako bi prenio poruke Volodimira Zelenskog upućene Vladimiru Putinu. Za Kremlj je to vjerojatno još gori scenarij – da europski lider za kojeg je vjerovao da se na njega može osloniti u Moskvu donese poruku ukrajinskog predsjednika. Na Crvenom trgu očekuju se i dugogodišnji saveznik Kremlja Aleksandr Lukašenko te predstavnici proruskih separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, kao i delegacija Republike Srpske predvođena Miloradom Dodikom. Unatoč tome što Kremlj ove godine nije slao službene pozivnice stranim liderima, izostanak pojedinih ljudi ipak izazivaju nezadovoljstvo u Moskvi. Posebno se ističe odluka armenskog premijera Nikole Pašinjana da ne dođe na paradu, nakon što je u Erevanu ugostio samit Europske političke zajednice i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, što je izazvalo oštre reakcije ruskog ministarstva vanjskih poslova.

  • 07:12

    Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje i razmjenu zarobljenika Kijev i Moskva u petak su potvrdili trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika koje je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump.  Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje s Rusijom u sklopu američkih nastojanja da ispregovara kraj rata koji traje duže od četiri godine. Zelenski je na Telegramu također rekao da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet.
Zbog 'Hoda za život' blokiran centar Zagreba: Obustavlja se promet tramvaja
