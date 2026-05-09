Europa pred kolapsom zračnog prometa: Bit će pogođeni milijuni putnika

U najboljem slučaju za 2026., broj putnika ostao bi nepromijenjen. „U najgorem slučaju, neke zračne luke suočavaju se s padom kapaciteta od 10 posto. Preneseno na sve zračne luke, to bi utjecalo na 20 milijuna putnika“, rekao je Beisel.

„Bojimo se da će biti otkazani daljnji letovi , posebno niskotarifnih avioprijevoznika i prema odredištima manje važnim za turizam“, rekao je Ralph Beisel, glavni izvršni direktor ADV-a, za nedjeljno izdanje njemačkih novina Welt.

To bi značilo da neke destinacije više uopće ne bi bile opsluživane, a druge bi imale manje letova što bi koštalo više.

Rat u Iranu remeti isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac, povećavajući cijenu mlaznog goriva i potičući neke aviokompanije na otkazivanje letova.

„Cijene kerozina su dvostruko veće nego prije rata, već više od dva mjeseca. Ne očekujemo ni da će se situacija vratiti u normalu u nadolazećim mjesecima“, rekao je Beisel.

„Čak i ako kerozin bude dostupan, zrakoplovne tvrtke neće moći profitabilno obavljati mnoge letove po tim cijenama.“