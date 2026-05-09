Modni spektakl na Rivi: Splićanke prošetale najpoželjnije komade sezone

Sunčani vikend na splitskoj Rivi ponovno je poslužio kao savršena modna pista. Ležerna elegancija, upečatljivi uzorci i bezvremenski komadi dominirali su gradskim ulicama
Splićanke su i ovog puta dokazale zašto slove za jedne od najbolje odjevenih Hrvatica. Kombinirajući proljetne trendove s dalmatinskom opuštenošću, pokazale su stajlinge u kojima se nesmetano ispija kava, ali i spremno pozira.
Opušteno, a chic
Bijela boja očekivano je zavladala Rivom. Od prozračnih lanenih hlača do romantičnih ljetnih haljina, bjelina je bila savršena kulisa za uživanje u toplom proljetnom danu.
Četiri prijateljice pokazale su kako se ista boja može nositi na potpuno različite načine, od ležernog kardigana s prorezom do crno-bijelog kontrasta s velikim torbama. Za to vrijeme, u gradu pod Marjanom nisu izostali ni upečatljivi uzorci.
Duga haljina na preklop prekrivena crvenim ružama, naglašena velikim brošem, bila je pravi magnet za poglede.
Zanimljivo modno rješenje bila je i bijela bluza ukrašena velikim 3D cvjetovima, koja je jednostavnim maslinastim hlačama dala posebnu dozu glamura. Bilo da su birale opuštene krojeve, prugaste majice ili sportske kombinacije s crnim kratkim hlačicama, Splićanke su i ovog vikenda modu prilagodile sebi i neizostavnom suncu.