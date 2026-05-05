Nakon prijave štete, Zagreb objavio javni poziv za dodjelu pomoći zbog nevremena

Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili osobno u pisarnicama gradske uprave, a dodatne informacije dostupne su putem e-mail adrese nevrijeme@zagreb.hr.

Poziv je otvoren trideset dana, odnosno do 4. lipnja, sve informacije dostupne su na službenim web stranicama Grada Zagreba , a svi prijavitelji štete o detaljima Javnog poziva bit će obaviješteni i putem elektroničke pošte.

Od 30. ožujka do 12. travnja građani su putem posebne web aplikacije prijavili ukupno 4.874 štete na imovini , od čega se 3.851 prijava odnosi na stambene objekte, 881 na osobna vozila, a 142 na poljoprivredne površine i infrastrukturu. Na stambenim objektima najčešće su evidentirana oštećenja krovišta (2767), zatim stolarije (1090), fasada (807) i ograda (577).

Preko 4500 terenskih obilazaka

Mobilni timovi Grada Zagreba u razdoblju od 7. travnja do 5. svibnja obavili su više od 4.500 terenskih obilazaka, odnosno oko 93 posto prijavljenih lokacija, pri čemu su dodatno dokumentirali i opisali nastalu štetu, a završetak obilazaka očekuje se u sljedećih sedam dana, ovisno o dostupnosti prijavitelja, navode iz Grada.

Temelj za dodjelu pomoći je odluka o novčanoj pomoći koju je Gradska skupština donijela 23. travnja, kojom su utvrđeni kriteriji za ostvarivanje prava. Novčanu pomoć mogu ostvariti fizičke osobe kojima je u nevremenu oštećena imovina, odnosno obiteljska kuća, stan ili osobno vozilo, pod uvjetom da su vlasnici ili suvlasnici oštećene imovine, da su u vrijeme nevremena imali prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu te da su pravodobno podnijeli prijavu štete na poziv Grada Zagreba.

Novčana pomoć odobrava se za oštećenja na obiteljskim kućama uključujući krov, dimnjak, fasadu, vanjske dijelove poput balkona, lođa i terasa, kao i vanjsku stolariju, bravariju i ograde, zatim za oštećenja na stanovima koja se odnose isključivo na vanjsku stolariju i vrata, te za oštećenja na osobnim vozilima. Visina pomoći iznosi 70 posto procijenjene štete, s tim da ona može iznositi najviše 15.000 eura za građevine i najviše 5.000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura.