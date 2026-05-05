ZAPOČELI RADOVI

Najljepši splitski projekt: Djeca s invaliditetom i teškoćama u razvoju dobivaju svoj veliki centar

Damir Petranović

05.05.2026 u 12:18

Počela gradnja centra „Škverska ambulanta” za djecu s teškoćama Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Nakon punih deset godina pripreme projekta, brojnih vlasničkih i pravnih poteškoća te različitih zastoja, u Splitu su službeno započeli radovi na izgradnji objekta nazvanog 'Škverska ambulanta', jedinstvenog rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s najtežim oblicima invaliditeta te djecu i mlade s teškoćama u razvoju

Projekt vrijedan nešto manje od 5 milijuna eura financirat će se europskim sredstvima iz ITU mehanizma, nacionalnim sredstvima i novcem iz proračuna Grada Splita, a gradonačelnik Tomislav Šuta javno je, na samoj svečanosti, pozvao prisutnog župana Blaženka Bobana da se u financiranje uključi i Splitsko-dalmatinska županija.

Škverska ambulanta gradi se na dijelu prostora koji se nalazio pod upravljanjem Brodosplita i oko kojega su se vodila čak četiri sudska spora, no tvrtka u vlasništvu Tomislava Debeljaka povukla je sve tužbe i omogućila razvoj ovog projekta. Na svečanosti obilježavanja početka radova stoga je izrečena javna zahvala prisutnim predstavnicima škvera, a na dirljivoj ceremoniji poimence su spomenuti brojni zaslužni za realizaciju ideje rehabilitacijskog centra.

To su između ostalog inicijator i bivši gradski vijećnik Ante Zoričić, udruga 'Anđeli' koju vode Dijana Aničić i Anka Đikić, bivši gradonačelnici Andro Krstulović Opara i Ivica Puljak, bivši i sadašnji predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, gradski službenici Ivan Pavić i Ivan Leko, odvjetnici koji su bili angažirani besplatno, novinari, gradska pročelnica Antonija Eremut Erceg i brojni drugi.

'Ovaj projekt nije najveći ni po svojoj vrijednosti, ni po kvadratima koji će se urediti, ali ipak nam je jedan od najvažnijih i najdražih', rekla je pročelnica Eremut Erceg. Gradonačelnik Tomislav Šuta s govornice se također zahvalio svima koji su doveli investiciju u fazu realizacije.

Na dirljivoj ceremoniji predsjednica udruge Anđeli Dijana Aničić naglasila je da u Splitu nastaje prvi, jedinstveni i cjeloviti rehabilitacijski centar na ovim prostorima, osmišljen i građen po mjeri djeteta i ali i njegove obitelji. Prostor će biti multifunkcionalan, otvoren za svu djecu i osobe s teškoćama bez obzira na njihovu dijagnozu ili životni put.

'Ovaj centar donosi i iskorak u kvaliteti skrbi: jedini u Splitu imat će potpuno prilagođen grijani rehabilitacijski bazen, uz još dva manja bazena namijenjena maloj djeci i nepokretnim korisnicima. Uvest će se i nove usluge, poput slane sobe za djecu s respiratornim poteškoćama. Posebnu vrijednost donosi i prostor osmišljen poput stambene jedinice, s kuhinjom i pratećim sadržajima, u kojem će se djeca - sukladno svojim mogućnostima - osposobljavati za što veći stupanj samostalnosti u svakodnevnom životu. Kroz takav praktičan rad želimo im pomoći u razvijanju vještina koje izravno podižu kvalitetu života i omogućuju veću neovisnost', rekla je Aničić.

U sklopu projekta proširit će se kapaciteti specijaliziranog vrtića za djecu s teškoćama u razvoju, jedinog takve vrste u Hrvatskoj, a kapaciteti svih ostalih usluga koje pruža ova udruge povećat će se i do četiri puta. Centar će uključivati i samoodrživi senzorni park i vrt, prostor osmišljen za razvoj, igru i terapiju korisnika.

'Ovo nije samo građevinski projekt. Ovo je dokaz da se može - kada postoji volja, zajedništvo i jasan cilj. U ovom slučaju, sve je stavljeno po strani zbog onih najvažnijih naše djece, naših anđela. Za njih, ali i za naš grad, koji ovim projektom postaje bolje mjesto za život, rekla je Aničić.

U novouređenom objektu, ukupne površine 1432 metara kvadratnih, bit će uspostavljen centar u kojem će korisnicima, između ostalog, biti dostupne usluge fizioterapije, logopedije i rane intervencije.

Jedan od najljepših splitskih projekata bit će dovršen u roku od dvije godine, kada bi trebao primiti svoje prve korisnike.

