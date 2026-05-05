VELIKI ZASTOJI

Grmoju brine europski sustav kontrole granica: Ugrožava turizam?

I.K./Hina

05.05.2026 u 12:09

Nikola Grmoja
Nikola Grmoja Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja upozorio je u utorak na probleme s novim europskim sustavom kontrole granica, istaknuvši da dolazi do velikih zastoja na prijelazima što može ugroziti hrvatsko gospodarstvo i turističku sezonu.

Grmoja ističe kako je sustav u praksi doveo do potpuno suprotnog efekta i da svjedočimo kolonama i čekanjima i do dva sata na granicama diljem Hrvatske, dodajući kako je riječ o problemu koji nije izoliran, već prisutan na više graničnih prijelaza.

Prema informacijama s terena, tvrdi, sustav nije tehnički spreman.

„Policajci jasno govore da sustav nije spreman ni softverski ni hardverski, kamere nisu prilagođene, a problemi nastaju čak i pri snimanju djece, što dodatno usporava protok“, kazao je Grmoja na konferenciji za novinare.

Upozorava da bi ovakvo stanje moglo ozbiljno ugroziti turističku sezonu, jednu od ključnih grana hrvatskog gospodarstva.

„Ako naši konkurenti poput Grčke već odgađaju primjenu sustava kako bi zaštitili turizam, postavlja se pitanje zašto Hrvatska šuti dok se na granicama stvaraju gužve koje mogu odbiti turiste“, naglasio je Grmoja.

Pozvao je ministra unutarnjih poslova i predsjednika Vlade da se hitno očituju o stanju na granicama te razmotre odgodu primjene sustava barem do kraja turističke sezone, a u međuvremenu da sustav unaprijede.

KREMLJ SE PRIPREMA

Zelenski najavio neugodno iznenađenje za Ruse uoči vojne parade u Moskvi
VIDEO Macron zapjevao, Pašinjan udarao po bubnjevima: Scena sa samita postala hit
Robert Žaja oslobođen za smrt sestara Filipović

