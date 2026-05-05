Jandroković: Nitko nije izuzet od hibridnih napada, trebamo preventivno djelovati

Jandroković je utorak govorio na panelu "Očuvanje kontinuiteta i sigurnosti u doba hibridnih prijetnji".

Nijedna institucija, sektor ni država nisu izuzeti od hibridnih napada pa tako ni parlamenti, koji predstavljaju ključne stupove demokratske stabilnosti, rekao je Jandroković te naglasio da sigurnost, integritet i kontinuitet zakonodavnih tijela čine temelj funkcioniranja demokratskih sustava.

Govoreći o načinima jačanja otpornosti, Jandroković je istaknuo potrebu za koordiniranim institucionalnim odgovorima i jačanjem preventivnog djelovanja, u suradnji sa svim nadležnim službama.