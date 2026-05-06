Načelnik Marine i još petorica kazneno prijavljeni zbog napada na novinare

Policija je intervenirala nakon dojave o sukobu na lokaciji objekta zatvorenog zbog sumnje na nezakonitu gradnju privatnog groblja. Na mjestu događaja obavljeni su razgovori i zaprimljene prijave, a dvije osobe zatražile su liječničku pomoć te su im utvrđene lakše ozljede.

Svi osumnjičeni prijavljeni su za nasilničko ponašanje , troje i za prisilu prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, dok se jednoj osobi na teret stavlja i kazneno djelo prijetnje . Uz kaznene prijave predani su pritvorskom nadzorniku.

Sukob je izbio nakon što je ekipa Nove TV, uključujući novinarku Teu Johman Nitraj te snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića, snimala prilog o ilegalnom groblju, koje je ranije zatvorio Državni inspektorat. U incidentu su napadnuti i općinski vijećnici, među njima Mario Matijaš, koji je zadobio udarce.

Prema policijskim podacima, bilo je privedeno 15 osoba, od kojih je šest zadržano. Među uhićenima je i načelnik Mamut, kojem se po pisanju medija na teret stavlja kazneno djelo prijetnje.

Sporni objekt obuhvaća mrtvačnicu i 32 grobnice, a prema dostupnim informacijama na lokaciji su obavljena dva ukopa.

Privatna groblja u Hrvatskoj zabranjena su desetljećima, a dodatni problem predstavlja i neriješeno vlasništvo jer je u zemljišnim knjigama upisana treća osoba. Nadležna tijela ističu da grobljima mogu upravljati isključivo jedinice lokalne samouprave ili komunalna društva, dok eventualna legalizacija ovisi o usklađenosti s prostornim planovima i važećim propisima.