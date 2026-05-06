Hrvatskom hara besramna prijevara: Policija izdala važno upozorenje građanima

Kako bi poruka djelovala uvjerljivije, prevaranti navode da je internetsko plaćanje dostupno samo 48 sati. Nakon isteka tog roka, stoji u lažnoj poruci, građanin bi navodno morao osobno otići u policijsku postaju, uz mogućnost dodatnih naknada.

Prema navodima policije, poruke stižu s nepoznatih stranih telefonskih brojeva. U njima se građanima tvrdi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te da kaznu mogu platiti putem interneta.

U SMS poruci nalazi se i poveznica za plaćanje kazne. Ona vodi na lažnu internetsku stranicu koja na prvi pogled nalikuje portalu e-Građani, odnosno usluzi ePrekršaji. Ipak, policija upozorava da se pažljivijim pregledom može utvrditi da nije riječ o službenoj stranici, nego o pokušaju prijevare.

Cilj takvih poruka je navesti građane da unesu osobne, bankovne ili kartične podatke, čime prevaranti mogu doći do njihova novca.

Policija građanima savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, da ne otvaraju poveznice koje se u njima nalaze i da ne unose nikakve osobne ni bankovne podatke.

‘Upozoravamo građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka. Ako primite takvu poruku, ne odgovarajte na nju i ne slijedite poveznicu iz poruke’, poručuju iz policije.

Građani više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara i savjete o zaštiti mogu pronaći na stranici Web heroj.