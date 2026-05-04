Ilegalno sagradili mrtvačnicu i 32 grobnice, pa napali novinare: Gasi kameru, razbit ću je!

Joško Smoljić kazao je za Novu TV da je zemlja na kojoj je izgrađena mrtvačnica njegova. "Izgrađena je prije nekih godinu i pol dana bez moje suglasnosti i bez mog odobrenja i to je po meni suludo", poručio je Smoljić.

U općini Marina kod Trogira netko je na privatnoj zemlji ilegalno sagradio mrtvačnicu i 32 grobnice . U ponedjeljak je to groblje zatvorio Državni inspektorat. Iako su privatna groblja u Hrvatskoj zabranjena već skoro 80 godina - jedan poduzetnik okušao se u tom biznisu bez ikakvih potrebnih papira. Vlasnik zemlje dozvolu za gradnju nije dao.

"Meni se doslovno smuči kad mi ljudi postavljaju pitanje o proširenju groblja Mitla. Ljudi su dobili grobnice, na privatnoj parceli su napravili, nemamo mi to što dalje. Mi kao Komunalac nemamo s tim apsolutno nikakve veze. Mi upravljamo grobljima, to groblje nije na našem području i mi s tim nemamo apsolutno nikakve veze. To se groblje napravilo na privatnoj parceli", rekao je direktor Komunalca.

Prilikom snimanja priloga poduzetnik Marijan Ugrina tražio je da se ugasi kamera. "Ugasi kameru. Ugasi kameru. Razbit ću ti kameru", zaprijetio je novinarskoj ekipi.

Načelnik Općine Marina Ante Mamut nije htio razgovarati s novinarskom ekipom. "Tlak mi je pao, digao mi se tlak totalno, idem izmjeriti tlak. Nemojte me ometati, boli me", rekao je Mamut.

Reporterka Dnevnika Nove TV Tea Johman Nitraj uživo se trebala javiti s lokacije na kojoj se nalazi ilegalno groblje, no napadnuta je.

"Imam problema sa srcem i tlakom, ne ugrožavajte mi zdravlje. Zadnji put vam kažem – maknite kameru. Sve sam vam rekao", poručio je načelnik, koji je optužio novinarsku ekipu da je postavila znak o zatvaranju gradilišta.

"Ovo ste vi stavili. Da je zatvorio Državni inspektorat, on bi došao i nazvao općinu i načelnika. Mislite li da će Inspektorat zatvoriti groblje, da nećemo imati gdje zakopati svoje mrtve", poručio je načelnik Mamut i dodao da je "namješteno od novinara ili ljudi koji vode čitav slučaj".