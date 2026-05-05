Bačić nakon otkrića ilegalnih grobnica: 'U Hrvatskoj ne mogu postojati privatna groblja'

''Donijeli smo zakonodavni okvir Zakonom o grobljima koji je stupio na snagu prošle godine i jasno smo definirali ono što je inače praksa u Europi, a to je da su groblja i pogrebne djelatnosti dio komunalnih poslova u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a za čiju je provedbu i organizaciju zadužena jedinica lokalne samouprave . Nema privatnih groblja niti je privatno groblje zamišljeno kao institucija koja može postojati u Republici Hrvatskoj'', kazao je Bačić.

Dodao je i da općina Marina i vlasnik zemljišta moraju pojasniti kakav je njihov međusobni odnos , ali da će Ministarstvo inzistirati da se taj projekt u potpunosti uskladi sa Zakonom o grobljima. Upitan, pak, hoće li otkriće ilegalnog groblja pokrenuti istragu postoji li još takvih slučajeva, ministar Bačić je rekao da nije imao podatke o grobljima koja nisu u sustavu jedinica lokalne samouprave.

''Mi smo, pišući zakon, imali brojne kontakte s predstavnicima lokalnih zajednica i nismo dobili podatke da bi se negdje nalazila groblja koja ne bi bila u sustavu komunalnih djelatnosti jedinica lokalne samouprave. Nismo znali ni za ovaj projekt zato što je nezakonit. Nije dospio do nas, a vrlo je vjerojatno da su građevinska inspekcija i komunalni redari trebali reagirati. Takvo groblje mora se apsolutno uskladiti sa Zakonom o grobljima'', kazao je.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić ujedno je osudio napad na novinarsku ekipu Nove TV.

Osvrnuo se i na izvlačenje novca iz sportskih saveza. ''Očekujemo da se ta sredstva iz državnog proračuna koriste sukladno zakonu. Ukoliko tome nije slučaj, ako se ta sredstva koriste protuzakonito, onda je normalan odgovor pravne države da se takve aktivnosti sankcioniraju, spriječe i provedu sve istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti kako je do toga došlo'', kazao je Bačić novinarima prilikom otvorenja Regionalne konferencije Caritasa Europa.