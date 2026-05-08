Motori bučali, voda prštala, a spasioci jurili po Jarunu: Ovako je izgledala vježba Crvenog križa

Hrvatski Crveni križ obilježio je u petak na Jarunu Svjetski dan Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca pokaznom vježbom Spasilačke službe na vodi, tijekom koje su posjetitelji mogli pratiti simulacije spašavanja i rad timova u kriznim situacijama.
Pokaznu vježbu na Malom jezeru organizirao je Hrvatski Crveni križ zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb, a posjetiteljima su predstavljeni različiti scenariji intervencija na vodi.
Vježba je obuhvatila spašavanje iz vode, intervenciju nakon nesreće na SUP dasci, spašavanje osobe nakon skoka s mosta u plitku vodu te koordinirane akcije spasilačkih timova uz korištenje specijaliziranih plovila i Rescue Runnera.
Demonstrirane su i brze intervencije na vodi, prebacivanje operativnih snaga između čamaca i plovila te pružanje prve pomoći u simuliranim kriznim situacijama.
Uz pokaznu vježbu predstavljene su i druge aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, među kojima rad Službe traženja, djelovanje u kriznim situacijama, pružanje psihosocijalne podrške i prve pomoći te prikaz realističnih ozljeda.
Za posjetitelje je organiziran i humanitarni malonogometni turnir za prikupljanje sredstava za korisnike Prihvatilišta za beskućnike u Zagrebu, kao i sadržaji za djecu.
Organizatori su poručili da su građani s velikim interesom pratili atraktivne pokazne vježbe spasilačkih timova i preventivne zdravstvene aktivnosti, a posebno su pohvalili koordinaciju spasioca tijekom demonstracije intervencija na vodi.
"Motori su bučali, voda prštala na sve strane, čamci se prevrtali, a naši spasioci jurili u akciju", poručili su iz Crvenog križa.