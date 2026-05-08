Motori bučali, voda prštala, a spasioci jurili po Jarunu: Ovako je izgledala vježba Crvenog križa

Pokaznu vježbu na Malom jezeru organizirao je Hrvatski Crveni križ zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb, a posjetiteljima su predstavljeni različiti scenariji intervencija na vodi.

Vježba je obuhvatila spašavanje iz vode, intervenciju nakon nesreće na SUP dasci, spašavanje osobe nakon skoka s mosta u plitku vodu te koordinirane akcije spasilačkih timova uz korištenje specijaliziranih plovila i Rescue Runnera.

Demonstrirane su i brze intervencije na vodi, prebacivanje operativnih snaga između čamaca i plovila te pružanje prve pomoći u simuliranim kriznim situacijama.