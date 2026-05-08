Motori bučali, voda prštala, a spasioci jurili po Jarunu: Ovako je izgledala vježba Crvenog križa

M. Šu./Hina

08.05.2026 u 15:14

Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatski Crveni križ obilježio je u petak na Jarunu Svjetski dan Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca pokaznom vježbom Spasilačke službe na vodi, tijekom koje su posjetitelji mogli pratiti simulacije spašavanja i rad timova u kriznim situacijama.

Pokaznu vježbu na Malom jezeru organizirao je Hrvatski Crveni križ zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb, a posjetiteljima su predstavljeni različiti scenariji intervencija na vodi.

Vježba je obuhvatila spašavanje iz vode, intervenciju nakon nesreće na SUP dasci, spašavanje osobe nakon skoka s mosta u plitku vodu te koordinirane akcije spasilačkih timova uz korištenje specijaliziranih plovila i Rescue Runnera.

Demonstrirane su i brze intervencije na vodi, prebacivanje operativnih snaga između čamaca i plovila te pružanje prve pomoći u simuliranim kriznim situacijama.

Pokazna vježba Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Uz pokaznu vježbu predstavljene su i druge aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, među kojima rad Službe traženja, djelovanje u kriznim situacijama, pružanje psihosocijalne podrške i prve pomoći te prikaz realističnih ozljeda.

Za posjetitelje je organiziran i humanitarni malonogometni turnir za prikupljanje sredstava za korisnike Prihvatilišta za beskućnike u Zagrebu, kao i sadržaji za djecu.

Pokazna vježba Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa
Organizatori su poručili da su građani s velikim interesom pratili atraktivne pokazne vježbe spasilačkih timova i preventivne zdravstvene aktivnosti, a posebno su pohvalili koordinaciju spasioca tijekom demonstracije intervencija na vodi.

"Motori su bučali, voda prštala na sve strane, čamci se prevrtali, a naši spasioci jurili u akciju", poručili su iz Crvenog križa.

