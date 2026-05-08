Poznati hrvatski svećenik upozorio vjernike na 'sotonske krunice'

Katolički svećenik pater Siniša Štambuk izazvao je brojne reakcije nakon što je na društvenim mrežama objavio upozorenje o, kako tvrdi, ‘sotonskim krunicama’ te pozvao vjernike da pažljivo pregledaju nabožne predmete koje kupuju ili poklanjaju

Pater Siniša Štambuk na svom je Facebook profilu objavio fotografiju krunica za koje tvrdi da sadrže problematične simbole te upozorio vjernike da obrate pozornost na detalje na medaljicama i križevima. Njegova objava izazvala je velik interes i brojne komentare korisnika društvenih mreža, među kojima su neki tvrdili da posjeduju slične krunice ili da su ih kupili u Međugorju.

Štambuk je naknadno dodatno pojasnio svoju objavu, istaknuvši da mu cilj nije osporavanje molitve krunice niti vrijeđanje vjernika, nego upozorenje na moguće zloporabe nabožnih predmeta. “Smisao ove objave je to da se ljudi koji inače mole krunicu ili je možda žele za nekoga kupiti i pokloniti kao dar, informiraju i upozore na moguću opasnost”, napisao je. U objavi tvrdi da se određeni križevi i medaljice “namjerno dizajniraju, proizvode i ‘posvećuju’ đavlu” te navodi kako pojedini predmeti, prema njegovim riječima, mogu biti povezani sa sotonističkim ili magijskim obredima.