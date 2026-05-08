Poznati hrvatski svećenik upozorio vjernike na 'sotonske krunice'

Katolički svećenik pater Siniša Štambuk izazvao je brojne reakcije nakon što je na društvenim mrežama objavio upozorenje o, kako tvrdi, ‘sotonskim krunicama’ te pozvao vjernike da pažljivo pregledaju nabožne predmete koje kupuju ili poklanjaju
Pater Siniša Štambuk na svom je Facebook profilu objavio fotografiju krunica za koje tvrdi da sadrže problematične simbole te upozorio vjernike da obrate pozornost na detalje na medaljicama i križevima.
Njegova objava izazvala je velik interes i brojne komentare korisnika društvenih mreža, među kojima su neki tvrdili da posjeduju slične krunice ili da su ih kupili u Međugorju.
Štambuk je naknadno dodatno pojasnio svoju objavu, istaknuvši da mu cilj nije osporavanje molitve krunice niti vrijeđanje vjernika, nego upozorenje na moguće zloporabe nabožnih predmeta.
“Smisao ove objave je to da se ljudi koji inače mole krunicu ili je možda žele za nekoga kupiti i pokloniti kao dar, informiraju i upozore na moguću opasnost”, napisao je.
U objavi tvrdi da se određeni križevi i medaljice “namjerno dizajniraju, proizvode i ‘posvećuju’ đavlu” te navodi kako pojedini predmeti, prema njegovim riječima, mogu biti povezani sa sotonističkim ili magijskim obredima.
Pozvao je vjernike da prije kupnje pažljivo promotre simbole na krunicama, medaljicama i križevima, posebno kada je riječ o predmetima povezanima s privatnim ukazanjima ili neprovjerenim inačicama nabožnih simbola.
Štambuk je podijelio i vlastito iskustvo iz Međugorja, gdje su mu, kako tvrdi, prije nekoliko godina vjernici pokazali krunice s neobičnim simbolima koje su planirali pokloniti prijateljima.
Dodao je kako smatra svojom dužnošću upozoriti katoličke vjernike na takve pojave, premda priznaje da ne može odgovoriti na velik broj upita koje je nakon objave dobio.