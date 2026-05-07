upozorenje putnicima

ZET mijenja trase tramvaja i autobusa u subotu zbog radova i ‘Hoda za život’

M. Šu./Hina

07.05.2026 u 15:42

Izmjene u tramvajskom prometu za vikend
Izmjene u tramvajskom prometu za vikend Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Zbog radova na Zrinjevcu i održavanja manifestacije „Hod za život“, više tramvajskih linija u subotu, 9. svibnja, prometovat će izmijenjenim trasama, priopćeno je u četvrtak iz ZET-a.

Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 u razdoblju od 5 do 17 sati, kada traju radovi, te od 11 do 13,30 sati, za vrijeme održavanja manifestacije „Hod za život“, vozit će preusmjerenim trasama u oba smjera.

Istoga dana, zbog radova na Samoborskoj cesti od 7 do 17 sati izmijenjene će biti autobusne linije 119 i 146, koje će prometovati djelomično preusmjerenim trasama, uz privremeno izmještanje stajališta Stenjevec oko 100 metara zapadnije, na Samoborsku cestu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'SAVRŠENA OLUJA'

'SAVRŠENA OLUJA'

U tijeku je globalna utrka za stopiranje hantavirusa: Gdje bi sljedeće mogao udariti?
VLADA IZMIJENILA ODLUKU

VLADA IZMIJENILA ODLUKU

Državi iz EU stiže još novca za izgradnju dječje bolnice: Ovo su detalji
NASTAVAK RADOVA

NASTAVAK RADOVA

Opet će se zatvoriti podvožnjak kraj Vjesnika: 'Ne znamo koji vikend ali...'

najpopularnije

Još vijesti