Počelo uklanjanje 16. i 15. kata nebodera Vjesnik, za dva tjedna se opet zatvara podvožnjak

Za „grickanje” ostalih katova, od 14. pa do razine terena, trajat će otprilike dva dana po etaži i za te potrebe stići će nova dizalica teška 200 tona koja će zamijeniti postojeću od 500 tona.

„Svaki vjetar koji puše više od 10 metara u sekundi onemogućava radove i tada dizalici nije dozvoljeno da bude u funkciji. Nakon što se metodom rezanja otvorenim plamenom uklone 2 posljednja kata, kreće se na metodu grickanja bagerom s 52 metra „dugom rukom ”, pojašnjava državni tajnik.

Uklanjanje najviših katova na Vjesniku provodi se metodom rezanja otvorenim plamenom . Ako ne bude vremenskih neprilika, prije svega vjetra, 16. i 15. kat Vjesnika trebali bi se ukloniti za 15-ak dana, rekao je Glavinić.

Glavinić je najavio ponovno zatvaranje podvožnjaka u Slavenskoj aveniji zbog sigurnosti kada krene „grickanje” i dok se ne uklone konzole na sjevernoj strani.

„Već smo o tome razgovarali s Gradom Zagrebom. Vjerujemo da neće biti potrebno više od dva dana, tako da bi se ti radovi zapravo proveli tijekom vikenda, pa je i dinamički plan napravljen na način da se krene od jugoistočne strane, da se taj dio riješi do vikenda i onda se zatvori Slavonska avenija i riješe konzole”, rekao je novinarima državni tajnik.

Upitan koliko je radnika angažirano na terenu i ima li ih izvođač radova dovoljno, Glavinić je rekao da je svaki dan aktivno od 20 do ljudi, a bilo je i dana kada ih je bilo 50, što sve ovisi o potrebama.

„U proteklim tjednima radilo se uglavnom subotom, ali ovaj vikend radit će se i subotu i nedjelju tako da se i veći dio sa 16. etaže ukloni i da se krene s početkom idućeg tjedna s uklanjanjem, odnosno rezanjem 15. etaže”, istaknuo je.

Dodao je i da ukupna cijena radova ostaje ista, da nema nikakvih aneksa u financijskom smislu i da je cijeli posao dogovoren po sistemu „ključ u ruke”. Tvrtka Eurco potpisala je Ugovor s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u siječnju ove godine po cijeni od 5,275.000 eura s PDV-om.