Šok na obilježavanju tragedije: Netko bacio topovski udar među građane u Beogradu

Incident se dogodio dok su se građani u velikom broju okupljali ispred škole kako bi odali počast ubijenoj djeci i školskom zaštitaru na treću godišnjicu tragedije, piše Nova.rs.

Prema navodima s mjesta događaja, u trenutku kada su ljudi u tišini polagali cvijeće, začuo se snažan prasak.

‘Svi su stajali u miru i tišini. Tišinu je prekinuo jak prasak. Dim se nadvio nad grupom koja je stajala u redu za polaganje cvijeća, u najgušćem dijelu mase. Odmah su se svi uznemirili’, javlja reporter portala Nova.rs.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla policija, koja je ušla u zgradu iz koje je, prema prvim informacijama, bačena naprava.