ZA VRIJEME KOMEMORACIJE

Šok na obilježavanju tragedije: Netko bacio topovski udar među građane u Beogradu

L. F.

03.05.2026 u 14:24

Tri godine od masovnog ubojstva u Osnovnoj školi ‘Vladislav Ribnikar’
Tri godine od masovnog ubojstva u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar' Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL
Tijekom komemoracije za žrtve masovne pucnjave u Osnovnoj školi ‘Vladislav Ribnikar’ u Beogradu danas je među okupljene građane bačeno pirotehničko sredstvo, što je izazvalo paniku i metež

Incident se dogodio dok su se građani u velikom broju okupljali ispred škole kako bi odali počast ubijenoj djeci i školskom zaštitaru na treću godišnjicu tragedije, piše Nova.rs.

Prema navodima s mjesta događaja, u trenutku kada su ljudi u tišini polagali cvijeće, začuo se snažan prasak.

‘Svi su stajali u miru i tišini. Tišinu je prekinuo jak prasak. Dim se nadvio nad grupom koja je stajala u redu za polaganje cvijeća, u najgušćem dijelu mase. Odmah su se svi uznemirili’, javlja reporter portala Nova.rs.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla policija, koja je ušla u zgradu iz koje je, prema prvim informacijama, bačena naprava.

