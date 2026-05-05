WORLDSKILLS CROATIA

U Zagrebu veliko natjecanje učenika strukovnih škola: 'Svi koji su ovdje već su pobjednici'

I.H./Hina

05.05.2026 u 14:35

WorldSkills Croatia
WorldSkills Croatia Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

U sklopu WorldSkills Croatia, koji se od 5. do 7. svibnja održava na Zagrebačkom velesajmu, učenici strukovnih škola pokazuju vještine u 44 discipline, dok iz Ministarstva obrazovanja najavljuju nova ulaganja u opremljenost škola i bolju povezanost strukovnog obrazovanja s tržištem rada

Na sedmom izdanju natjecanja sudjeluje više od 350 učenika iz 29 strukovnih škola, a tijekom tri dana WorldSkills Croatia očekuje gotovo 10 tisuća posjetitelja. Discipline obuhvaćaju širok raspon zanimanja – od kuharstva i graditeljstva do robotike i IT-a.

vezane vijesti

Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić istaknuo je kako je riječ o događaju koji okuplja sam vrh strukovnog obrazovanja i jednom od najvećih takvih događaja u regiji. 

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL

„Ova tri dana pripadaju natjecateljima – oni su zvijezde ovog događanja i upravo će oni pokazati kako izgleda strukovno obrazovanje u praksi“, poručio je Živčić i dodao da bez obzira na konačan rezultat, „svi koji su ovdje već su pobjednici".

Državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić iz Ministarstva obrazovanja izložila je planove za buduća ulaganja u strukovno obrazovanje, istaknuvši kako sustav prolazi kroz "korjenite promjene", među kojima je i uvođenje modularne nastave.

„Vidimo prve pozitivne rezultate – nastavnici su motivirani, škole se prilagođavaju, a učenici dobivaju znanja koja su sve više povezana sa stvarnim potrebama tržišta rada“, rekla je Mužinić Bikić. Naglasila je i da škole u tom procesu imaju kontinuiranu podršku te najavila dodatno jačanje područja „gdje su izazovi najveći“, poput organizacije rada i kadrovskih kapaciteta.

Mile Živčić
Mile Živčić Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL

Govoreći o financiranju, državna tajnica izdvojila je javni poziv „Podrška ustanovama strukovnog obrazovanja za uvođenje novih kurikula”, vrijedan 1,5 milijuna eura i otvoren do 30. rujna. Novac iz Europskog socijalnog fonda školama bi trebao omogućiti nabavu opreme, razvoj nastavnika i kvalitetniju provedbu novih programa.

„Uskoro slijede i novi projekti, uključujući jačanje regionalnih centara kompetentnosti“, najavila je državna tajnica.

Natjecanje ima i međunarodnu dimenziju pa ga tako sudionici koriste kao pripremu za svjetsko prvenstvo u strukovnim vještinama, koje se ove godine održava u Šangaju.

Uz natjecanja, program donosi radionice, demonstracije i sadržaje u WorldSkills Areni o budućnosti obrazovanja i potrebama tržišta rada. Posjetitelji, osobito osnovnoškolci, mogu upoznati različita zanimanja kroz aktivnosti „Isprobaj svoju vještinu“, interaktivne radionice i profesionalnu orijentaciju, uz predavanja HZZ-a.

Završnica i proglašenje najboljih održat će se u četvrtak, 7. svibnja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SMRTONOSNA PRIJETNJA

SMRTONOSNA PRIJETNJA

Dva su moguća uzroka hantavirusa na luksuznom kruzeru: Jedan je gnjusan, a drugi zastrašujući
uskoro natječaj

uskoro natječaj

Tomašević otkrio kada kreće izgradnja Jarunskog mosta: Evo koliko će sve koštati
ODLUČENO NA SUDU

ODLUČENO NA SUDU

U petak presuda Željku Travici za ratni zločin 1991., evo za što ga se tereti

najpopularnije

Još vijesti