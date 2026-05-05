U Zagrebu veliko natjecanje učenika strukovnih škola: 'Svi koji su ovdje već su pobjednici'

Na sedmom izdanju natjecanja sudjeluje više od 350 učenika iz 29 strukovnih škola, a tijekom tri dana WorldSkills Croatia očekuje gotovo 10 tisuća posjetitelja. Discipline obuhvaćaju širok raspon zanimanja – od kuharstva i graditeljstva do robotike i IT-a.

Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić istaknuo je kako je riječ o događaju koji okuplja sam vrh strukovnog obrazovanja i jednom od najvećih takvih događaja u regiji.

„Ova tri dana pripadaju natjecateljima – oni su zvijezde ovog događanja i upravo će oni pokazati kako izgleda strukovno obrazovanje u praksi“, poručio je Živčić i dodao da bez obzira na konačan rezultat, „svi koji su ovdje već su pobjednici".

Državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić iz Ministarstva obrazovanja izložila je planove za buduća ulaganja u strukovno obrazovanje, istaknuvši kako sustav prolazi kroz "korjenite promjene", među kojima je i uvođenje modularne nastave.

„Vidimo prve pozitivne rezultate – nastavnici su motivirani, škole se prilagođavaju, a učenici dobivaju znanja koja su sve više povezana sa stvarnim potrebama tržišta rada“, rekla je Mužinić Bikić. Naglasila je i da škole u tom procesu imaju kontinuiranu podršku te najavila dodatno jačanje područja „gdje su izazovi najveći“, poput organizacije rada i kadrovskih kapaciteta.