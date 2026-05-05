U Zagrebu veliko natjecanje učenika strukovnih škola: 'Svi koji su ovdje već su pobjednici'

U sklopu WorldSkills Croatia, koji se od 5. do 7. svibnja održava na Zagrebačkom velesajmu, učenici strukovnih škola pokazuju vještine u 44 discipline, dok iz Ministarstva obrazovanja najavljuju nova ulaganja u opremljenost škola i bolju povezanost strukovnog obrazovanja s tržištem rada
Na sedmom izdanju natjecanja sudjeluje više od 350 učenika iz 29 strukovnih škola, a tijekom tri dana WorldSkills Croatia očekuje gotovo 10 tisuća posjetitelja. Discipline obuhvaćaju širok raspon zanimanja – od kuharstva i graditeljstva do robotike i IT-a.
Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić istaknuo je kako je riječ o događaju koji okuplja sam vrh strukovnog obrazovanja i jednom od najvećih takvih događaja u regiji.
„Ova tri dana pripadaju natjecateljima – oni su zvijezde ovog događanja i upravo će oni pokazati kako izgleda strukovno obrazovanje u praksi“, poručio je Živčić i dodao da bez obzira na konačan rezultat, „svi koji su ovdje već su pobjednici".
Državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić iz Ministarstva obrazovanja izložila je planove za buduća ulaganja u strukovno obrazovanje, istaknuvši kako sustav prolazi kroz "korjenite promjene", među kojima je i uvođenje modularne nastave.
„Vidimo prve pozitivne rezultate – nastavnici su motivirani, škole se prilagođavaju, a učenici dobivaju znanja koja su sve više povezana sa stvarnim potrebama tržišta rada“, rekla je Mužinić Bikić. Naglasila je i da škole u tom procesu imaju kontinuiranu podršku te najavila dodatno jačanje područja „gdje su izazovi najveći“, poput organizacije rada i kadrovskih kapaciteta.
Govoreći o financiranju, državna tajnica izdvojila je javni poziv „Podrška ustanovama strukovnog obrazovanja za uvođenje novih kurikula”, vrijedan 1,5 milijuna eura i otvoren do 30. rujna. Novac iz Europskog socijalnog fonda školama bi trebao omogućiti nabavu opreme, razvoj nastavnika i kvalitetniju provedbu novih programa.
„Uskoro slijede i novi projekti, uključujući jačanje regionalnih centara kompetentnosti“, najavila je državna tajnica.
Natjecanje ima i međunarodnu dimenziju pa ga tako sudionici koriste kao pripremu za svjetsko prvenstvo u strukovnim vještinama, koje se ove godine održava u Šangaju.
Uz natjecanja, program donosi radionice, demonstracije i sadržaje u WorldSkills Areni o budućnosti obrazovanja i potrebama tržišta rada. Posjetitelji, osobito osnovnoškolci, mogu upoznati različita zanimanja kroz aktivnosti „Isprobaj svoju vještinu“, interaktivne radionice i profesionalnu orijentaciju, uz predavanja HZZ-a.
Završnica i proglašenje najboljih održat će se u četvrtak, 7. svibnja.