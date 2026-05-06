Zlatko Mateša prokazao krivca: 'On je odgovoran, ja sam samo volonter'

Iako ga nije imenovao, ističe odgovornost glavnog tajnika Siniše Krajača, visokorangiranog operativca koji je u hijerarhiji odmah ispod njega.

'Financijske dokumente po Statutu ne potpisuje predsjednik HOO-a, niti se uopće bavi financijskim poslovanjem. Po Statutu, osoba odgovorna za zakonitost poslovanja je glavni tajnik, koji za to prima plaću', rekao je u intervjuu za Telegram novinarki Silvani Menđušić predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.

'Predsjednik je volonter koji se bavi odnosima s Međunarodnim olimpijskim odborom, Europskim olimpijskim odborom, međunarodnim federacijama i Vladom RH. Iako se uopće ne bavim financijskim poslovanjem, moje spominjanje u medijima očito nosi najviše klikova', rekao je Mateša za Telegram.

Podsjetimo, prije dva dana HOO se oglasio priopćenjem u kojem je komentirao napise o policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta.

'Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora', navodi se u priopćenju HOO-a.

'Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti', dodaje se u priopćenju.