Udruge Vladi: Hitno zaustavite projekte peradarskih megafarmi u četiri županije

„Ne obraćamo vam se protiveći se radu i razvoju naše države, već zato što postoje projekti koji po svojem opsegu, lokacijama, potrošnji resursa i mogućim posljedicama više nisu pitanje uobičajene gospodarske aktivnosti, nego javnog interesa, zaštite voda, zdravlja ljudi, očuvanja prostora i odgovornosti države prema vlastitim građanima”, navodi se u pismu Vladi.

Ističu da se radi o međusobno povezanim zahvatima koji zajedno čine jedinstvenu industrijsku cjelinu s potencijalno razornim kumulativnim učincima na okoliš, vodne resurse, poljoprivredu i lokalne zajednice.

Udruge traže hitno zaustavljanje planiranih industrijskih projekata intenzivnog uzgoja i prerade peradi u Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj i Zagrebačkoj županiji.

Upozoravaju kako se, prema dostupnoj dokumentaciji, planiraju zahvati koji uključuju stotine milijuna pilića godišnje, desetke tisuća tona stajskog gnoja te veliko opterećenje na vodu, zrak i infrastrukturu. Sve se to namjerava realizirati u neposrednoj blizini iznimno vrijednih prirodnih područja.

Hrvatska se prihvaćanjem takvih megakompleksa peradarske proizvodnje izložila ozbiljnom riziku neusklađenosti s ključnim propisima Europske unije, te povećanom regulatornom pritisku u provedbi direktiva o nitratima, vodama, industrijskim emisijama i procjeni utjecaja na okoliš, smatraju udruge.

„Zato tražimo od Vlade Republike Hrvatske donošenje jasne nacionalne odluke kojom bi se ovakvi projekti proglasili neprihvatljivima, provedbu kumulativnih i strateških procjena utjecaja svih povezanih zahvata te procjenu dugoročnih posljedica na vodne resurse i lokalne zajednice”, stoji na kraju otvorenog pisma.

Potpisnici pisma najavljuju nove prosvjede protiv peradarskih kompleksa. U Donjoj Dubravi, kod ušća Mure u Dravu, protestni koncert „Drava se ne trži, niti ne kupuje” najavljen je za 16. svibnja, a nastupit će Darko Rundek i domaći izvođači. Početkom lipnja najavljen je i veliki prosvjed ispred Vlade.