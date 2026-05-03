'Lomiš leđa u tuđini, a na kraju 1100 eura': Iseljenici raspravljaju isplati li se Njemačka

Veća primanja, uređeniji radni uvjeti i nada u stabilniju budućnost godinama su među glavnim razlozima zbog kojih se mnogi radnici iz Hrvatske i regije odlučuju na odlazak u inozemstvo. Njemačka je pritom i dalje jedna od najčešćih destinacija. No pitanje isplativosti dugogodišnjeg rada u tuđini sve se češće vraća u javne rasprave, osobito kada se govori o mirovinama
U popularnoj Facebook grupi ‘Balkanci u Nemačkoj’ jedna je objava pokrenula živu raspravu među iseljenicima. Korisnik je upitao isplati li se raditi 40 godina u Njemačkoj ako se na kraju radnog vijeka može očekivati mirovina od oko 1100 eura.
‘Radiš 40 godina u Njemačkoj, čekaš da navršiš 67 godina, i onda dobiješ mirovinu od 1100 eura... Vrijedi li to, lomiti leđa u tuđini?’, napisao je.
‘Kod kuće ne možeš ni uštedjeti’
Objava je izazvala brojne komentare radnika iz Hrvatske i regije, koji su svoja iskustva uglavnom uspoređivali s uvjetima u domovini. Dio komentatora smatra da se odlazak u Njemačku i dalje isplati, ponajprije zbog mogućnosti štednje tijekom radnog vijeka.
‘Čak i ako je tako, imaš priliku tijekom tih godina nešto uštedjeti. Ovdje ne samo da ne možeš ništa uštedjeti, nego se moraš i zaduživati da bi preživio. A na kraju dobiješ jadnu mirovinu’, napisao je jedan od sudionika rasprave.
Drugi su upozorili da iznos mirovine treba promatrati u odnosu na troškove života. Prema njihovu mišljenju, 1100 eura u Njemačkoj ne znači isto što i jednak iznos u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji regije.
‘Isplati se ako se nakon umirovljenja vratiš u svoju zemlju; inače, s 1100 eura u Njemačkoj jedva možeš priuštiti kruh i sol’, napisao je jedan komentator.
Sličan stav iznio je i drugi korisnik: ‘Leđa lomiš i u vlastitoj državi, a onda ti daju mirovinu koja nije dovoljna ni za hranu.’
Neki vide rješenje u štednji i ulaganju
U raspravi se otvorilo i pitanje dugoročne financijske strategije. Dio komentatora smatra da se rad u inozemstvu ne bi trebao svesti samo na plaću i buduću mirovinu, nego i na mogućnost stvaranja dodatnih izvora prihoda.
Jedan korisnik poručio je da bi radnici tijekom desetljeća provedenih u inozemstvu trebali pokušati ulagati, primjerice u nekretnine, umjesto da sav novac troše na kuće i statusne simbole u rodnom kraju.
‘Kakva vas mirovina čeka kod kuće? Poanta je da tijekom tih 40 radnih godina pokušate izgraditi neki vlastiti posao koji će vam u starosti biti dodatni izvor prihoda’, napisao je.
Prema njegovu mišljenju, kupnja stana i njegovo iznajmljivanje mogu biti način da se tijekom godina stvori dodatna sigurnost. ‘Radiš svoj posao, podigneš kredit za stan, iznajmljuješ ga da pokrije ratu i još nešto ostane. Godine prolaze, stan se sam otplati, a nakon 20 godina možeš ga prodati za dvostruko više’, naveo je.