'Lomiš leđa u tuđini, a na kraju 1100 eura': Iseljenici raspravljaju isplati li se Njemačka

Veća primanja, uređeniji radni uvjeti i nada u stabilniju budućnost godinama su među glavnim razlozima zbog kojih se mnogi radnici iz Hrvatske i regije odlučuju na odlazak u inozemstvo. Njemačka je pritom i dalje jedna od najčešćih destinacija. No pitanje isplativosti dugogodišnjeg rada u tuđini sve se češće vraća u javne rasprave, osobito kada se govori o mirovinama

U popularnoj Facebook grupi ‘Balkanci u Nemačkoj’ jedna je objava pokrenula živu raspravu među iseljenicima. Korisnik je upitao isplati li se raditi 40 godina u Njemačkoj ako se na kraju radnog vijeka može očekivati mirovina od oko 1100 eura. ‘Radiš 40 godina u Njemačkoj, čekaš da navršiš 67 godina, i onda dobiješ mirovinu od 1100 eura... Vrijedi li to, lomiti leđa u tuđini?’, napisao je.

‘Kod kuće ne možeš ni uštedjeti’ Objava je izazvala brojne komentare radnika iz Hrvatske i regije, koji su svoja iskustva uglavnom uspoređivali s uvjetima u domovini. Dio komentatora smatra da se odlazak u Njemačku i dalje isplati, ponajprije zbog mogućnosti štednje tijekom radnog vijeka. ‘Čak i ako je tako, imaš priliku tijekom tih godina nešto uštedjeti. Ovdje ne samo da ne možeš ništa uštedjeti, nego se moraš i zaduživati da bi preživio. A na kraju dobiješ jadnu mirovinu’, napisao je jedan od sudionika rasprave. Drugi su upozorili da iznos mirovine treba promatrati u odnosu na troškove života. Prema njihovu mišljenju, 1100 eura u Njemačkoj ne znači isto što i jednak iznos u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji regije. ‘Isplati se ako se nakon umirovljenja vratiš u svoju zemlju; inače, s 1100 eura u Njemačkoj jedva možeš priuštiti kruh i sol’, napisao je jedan komentator.