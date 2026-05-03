KRUH SA SEDAM KORA

'Lomiš leđa u tuđini, a na kraju 1100 eura': Iseljenici raspravljaju isplati li se Njemačka

L. F.

03.05.2026 u 08:32

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia
Veća primanja, uređeniji radni uvjeti i nada u stabilniju budućnost godinama su među glavnim razlozima zbog kojih se mnogi radnici iz Hrvatske i regije odlučuju na odlazak u inozemstvo. Njemačka je pritom i dalje jedna od najčešćih destinacija. No pitanje isplativosti dugogodišnjeg rada u tuđini sve se češće vraća u javne rasprave, osobito kada se govori o mirovinama

U popularnoj Facebook grupi ‘Balkanci u Nemačkoj’ jedna je objava pokrenula živu raspravu među iseljenicima. Korisnik je upitao isplati li se raditi 40 godina u Njemačkoj ako se na kraju radnog vijeka može očekivati mirovina od oko 1100 eura.

‘Radiš 40 godina u Njemačkoj, čekaš da navršiš 67 godina, i onda dobiješ mirovinu od 1100 eura... Vrijedi li to, lomiti leđa u tuđini?’, napisao je.

‘Kod kuće ne možeš ni uštedjeti’

Objava je izazvala brojne komentare radnika iz Hrvatske i regije, koji su svoja iskustva uglavnom uspoređivali s uvjetima u domovini. Dio komentatora smatra da se odlazak u Njemačku i dalje isplati, ponajprije zbog mogućnosti štednje tijekom radnog vijeka.

‘Čak i ako je tako, imaš priliku tijekom tih godina nešto uštedjeti. Ovdje ne samo da ne možeš ništa uštedjeti, nego se moraš i zaduživati da bi preživio. A na kraju dobiješ jadnu mirovinu’, napisao je jedan od sudionika rasprave.

Drugi su upozorili da iznos mirovine treba promatrati u odnosu na troškove života. Prema njihovu mišljenju, 1100 eura u Njemačkoj ne znači isto što i jednak iznos u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji regije.

‘Isplati se ako se nakon umirovljenja vratiš u svoju zemlju; inače, s 1100 eura u Njemačkoj jedva možeš priuštiti kruh i sol’, napisao je jedan komentator.

Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Markus Scholz / DPA / Profimedia

Sličan stav iznio je i drugi korisnik: ‘Leđa lomiš i u vlastitoj državi, a onda ti daju mirovinu koja nije dovoljna ni za hranu.’

Neki vide rješenje u štednji i ulaganju

U raspravi se otvorilo i pitanje dugoročne financijske strategije. Dio komentatora smatra da se rad u inozemstvu ne bi trebao svesti samo na plaću i buduću mirovinu, nego i na mogućnost stvaranja dodatnih izvora prihoda.

Jedan korisnik poručio je da bi radnici tijekom desetljeća provedenih u inozemstvu trebali pokušati ulagati, primjerice u nekretnine, umjesto da sav novac troše na kuće i statusne simbole u rodnom kraju.

‘Kakva vas mirovina čeka kod kuće? Poanta je da tijekom tih 40 radnih godina pokušate izgraditi neki vlastiti posao koji će vam u starosti biti dodatni izvor prihoda’, napisao je.

Prema njegovu mišljenju, kupnja stana i njegovo iznajmljivanje mogu biti način da se tijekom godina stvori dodatna sigurnost. ‘Radiš svoj posao, podigneš kredit za stan, iznajmljuješ ga da pokrije ratu i još nešto ostane. Godine prolaze, stan se sam otplati, a nakon 20 godina možeš ga prodati za dvostruko više’, naveo je.

