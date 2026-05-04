Na europskom samitu prvi put jedna neeuropska država: Za sve je kriv Trump

Kanada će postati prva neeuropska zemlja koja će sudjelovati na sastanku Europske političke zajednice, kada se premijer Mark Carney u ponedjeljak pridruži summitu više od 40 država u Erevanu, glavnom gradu Armenije, navodi Guardian.

Carney je poručio da želi izgraditi novu mrežu trgovinskih i diplomatskih saveza nakon gubitka pristupa američkom tržištu za vrijeme politike Donalda Trumpa. Njegov dolazak ujedno predstavlja i znak zapadne potpore Armeniji u nastojanju da se udalji od Rusije, u trenutku kada je pristup Washingtona prema protivnicima Moskve, poput Ukrajine, nejasan. Kanadski diplomati odbacili su nagađanja da bi Ottawa mogla tražiti članstvo u Europskoj uniji.

Među glavnim temama razgovora u Erevanu bit će planirano povlačenje više od 5.000 američkih vojnika iz Njemačke tijekom iduće godine, kao i gospodarske posljedice mogućeg dugotrajnog sukoba između SAD-a i Irana. Armenija dijeli granicu s Iranom, ali, za razliku od susjednog Azerbajdžana, nije izvijestila da su iranske rakete pale na njezin teritorij.

Erevan je odabran za domaćina Europske političke zajednice – inicijative koju je pokrenuo francuski predsjednik Emmanuel Macron i koja uključuje i Ujedinjeno Kraljevstvo – kako bi Armenija mogla pokazati jačanje svojih veza s Europom te nastaviti postupno udaljavanje od Rusije, svojeg nekadašnjeg glavnog saveznika.