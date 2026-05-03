promjena retorike

Nijemci telefonirali Iranu i stali uz Washington: Ovo je pomirljiva poruka iz Berlina

M.Da.

03.05.2026 u 19:55

Johann Wadephul Izvor: Profimedia / Autor: Florian Gaertner / imago stock&people / Profimedia
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul razgovarao je s iranskim kolegom Abasom Aragčijem ističući kako Njemačka podržava nastojanja SAD-a da Iran otvori Hormuški tjesnac i preda nuklearni arsenal

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul razgovarao je sa svojim iranskim kolegom Abasom Aragčijem. Istaknuo je da Berlin i Washington "dijele isti cilj", dodajući da Njemačka "podržava dogovoreno rješenje".

"Iran se mora potpuno i provjerljivo odreći nuklearnog oružja i odmah otvoriti Hormuški tjesnac", napisao je Wadephul na X-u.

Ova izjava stiže nakon što je Donald Trump, frustriran reakcijom kancelara Friedricha Merza, najavio povlačenje američkih vojnika iz Njemačke, piše Sky News.

Merz je, naime, rekao da je Iran "ponizio" SAD kada je natjerao američke dužnosnike da otputuju u Pakistan, te da su se morali vratiti bez rezultata.

Trump je odgovorio nizom objava na društvenim mrežama optužujući Merza da tolerira Iran s nuklearnim oružjem. Potom je Pentagon najavio povlačenje 5000 vojnika iz Njemačke, da bi Trump potom ponovno dodao: "Znatno ćemo smanjiti broj vojnika, i to puno više od 5000."

