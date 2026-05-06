Tomašević tvrdi da je trasa Jarunskog mosta uglavnom čista, stanovnici: 'Ponude su bezobrazne'

Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević ustvrdio je kako na trasi budućeg zapadnog Jarunskog mosta postoji jedna sporna čestica. No, žitelji tog dijela grada tvrde da su odbili sve ponude Grada jer su 'smiješne', 'bezobrazne' i 'debelo ispod cijene'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je najnoviji hodogram izgradnje zapadnog Jarunskog mosta, koji bi trebao povezivati taj dio Zagreba s budućom Nacionalnom dječjom bolnicom. Gradnja 625 metara dugog i 38 metara širokog mosta, trebala bi početi sredinom 2028. godine. Cijena je, za razliku od prethodnih najava udvostručena te sada iznosi 140 milijuna eura. Tijekom predstavljanja, Tomašević je rekao kako bi cijela trasa budućeg mosta do kraja sljedeće godine trebala biti imovinsko-pravno čista. Naglasio je da je ostala samo jedna sporna čestica. No, vlasnici zemljišta i žitelji tog dijela grada kažu da situacija nije ni izbliza takva.

"Stigla nam je ponuda i ona uključuje samo zemlju, ne i klub. Za konje nam ništa nisu rekli, gdje ćemo s njima. Ponuda je smiješna i debelo ispod tržišne cijene, tako da smo je odbili. I nismo jedini koji su odbili", rekao je za Jutarnji Zdravko Novak, predsjednik Konjičkog kluba Jarun, koji se opire izvlaštenju jer nema kamo smjestiti životinje, ali niti mogućnosti poslovati na drugoj lokaciji.

Ni za garsonijeru Jarunski most bi trebao prolaziti po sredini dnevnog boravka kuće jedne stanovnice Ulice Vrbje. Ona je ponudu odbila jer je smatra bezobraznom.

"Ponuda je stigla početkom ove godine, ali sam odmah rekla kako me takva bezobrazna ponuda ne zanima. Pa susjeda koja nema ništa protiv prodaje odbila je ponudu jer joj je to jedina nekretnina i nema gdje, a s ponuđenom cijenom ne bi si mogla priuštiti ni garsonijeru ovdje u kvartu", objasnila je. Krajem prošle i početkom ove godine žitelji Prečkog, Vrbana i Jaruna tvrdili su da ih nitko od gradskih vlasti nije kontaktirao, niti im dao odgovore na pitanja o imovini. Još tada su naglasili da će trasa mosta prolaziti uz njihove kuće, dvorišta, pa čak i blizu dječjeg vrtića. Grad, pak, tvrdi da je riječ o nužnosti i dijelu šireg plana razvoja javnog prijevoza i rasterećenja zapadnog ulaza u Zagreb.