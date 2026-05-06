podrška gradu

Komora građevinara podržala projektni natječaj za Jarunski most

M. Šu.

06.05.2026 u 11:06

Izgradnja Jarunskog mosta
Izgradnja Jarunskog mosta Izvor: Screenshot / Autor: Grad Zagreb
Bionic
Reading

Hrvatska komora inženjera građevinarstva pozdravila je odluku Grada Zagreba da za Jarunski most raspiše projektni natječaj te uključi građevinske stručnjake u ocjenjivački žiri

Hrvatska komora inženjera građevinarstva pozdravila je najavu Grada Zagreba da će za Jarunski most biti raspisan projektni natječaj za idejno rješenje te da će u stručnom žiriju sudjelovati predstavnici građevinske struke.

Komora je ranije upozorila Grad Zagreb da je riječ o složenom infrastrukturnom projektu koji zahtijeva aktivno sudjelovanje ovlaštenih građevinskih inženjera.

Prema danas objavljenim informacijama, Grad Zagreb planira raspisati projektni natječaj za idejno rješenje mosta, a u ocjenjivački sud uključeni su i stručnjaci iz područja građevinarstva.

vezane vijesti

Iz Komore poručuju da je riječ o važnom iskoraku prema stručno utemeljenoj pripremi jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Zagrebu.

Posebno ističu važnost građevinske struke u dijelu koji se odnosi na sigurnost, stabilnost, prometnu funkcionalnost, izvedivost i dugoročnu održivost projekta.

Prema dosad predstavljenim podacima, Jarunski most trebao bi biti dug 625 metara i širok 38 metara, s četiri prometne trake, tramvajskom prugom te pješačkom i biciklističkom infrastrukturom.

Komora naglašava da kod projekata ove razine složenosti od samog početka moraju sudjelovati odgovarajući stručnjaci kako bi se dobila kvalitetna, sigurna i izvediva rješenja.

Istodobno poručuju da ne dovode u pitanje važnost urbanističke i arhitektonske struke, nego smatraju da se najbolja rješenja postižu suradnjom više disciplina.

‘Kod mostova i prometne infrastrukture stručna odgovornost u projektiranju mora pripadati ovlaštenim inženjerima građevinarstva, u skladu sa zakonskim ovlastima’, navodi Komora.

Dodaju i da očekuju da će isti standard uključivanja građevinske struke biti zadržan i u daljnjim fazama projekta, od projektiranja do same izgradnje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MALO OBLAKA, MALO SUNCA

MALO OBLAKA, MALO SUNCA

Iz kratkih rukava pod kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna
oglasio se

oglasio se

Plenković najavio podršku Mirti Matić, poslao žestoku poruku oporbi: 'Teret 100 posto na njima'
ALARMANTNA ANALIZA

ALARMANTNA ANALIZA

Skandal s norveškim lososima: 'Onečišćenje veliko kao kanalizacija cijele Australije'

najpopularnije

Još vijesti