Komora građevinara podržala projektni natječaj za Jarunski most

Hrvatska komora inženjera građevinarstva pozdravila je najavu Grada Zagreba da će za Jarunski most biti raspisan projektni natječaj za idejno rješenje te da će u stručnom žiriju sudjelovati predstavnici građevinske struke.
Komora je ranije upozorila Grad Zagreb da je riječ o složenom infrastrukturnom projektu koji zahtijeva aktivno sudjelovanje ovlaštenih građevinskih inženjera.
Prema danas objavljenim informacijama, Grad Zagreb planira raspisati projektni natječaj za idejno rješenje mosta, a u ocjenjivački sud uključeni su i stručnjaci iz područja građevinarstva.
Iz Komore poručuju da je riječ o važnom iskoraku prema stručno utemeljenoj pripremi jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Zagrebu.
Posebno ističu važnost građevinske struke u dijelu koji se odnosi na sigurnost, stabilnost, prometnu funkcionalnost, izvedivost i dugoročnu održivost projekta.
Prema dosad predstavljenim podacima, Jarunski most trebao bi biti dug 625 metara i širok 38 metara, s četiri prometne trake, tramvajskom prugom te pješačkom i biciklističkom infrastrukturom.
Komora naglašava da kod projekata ove razine složenosti od samog početka moraju sudjelovati odgovarajući stručnjaci kako bi se dobila kvalitetna, sigurna i izvediva rješenja.
Istodobno poručuju da ne dovode u pitanje važnost urbanističke i arhitektonske struke, nego smatraju da se najbolja rješenja postižu suradnjom više disciplina.
‘Kod mostova i prometne infrastrukture stručna odgovornost u projektiranju mora pripadati ovlaštenim inženjerima građevinarstva, u skladu sa zakonskim ovlastima’, navodi Komora.
Dodaju i da očekuju da će isti standard uključivanja građevinske struke biti zadržan i u daljnjim fazama projekta, od projektiranja do same izgradnje.