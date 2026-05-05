PROMETNA NESREĆA

Poginuo vozač pokraj Daruvara: Sletio s ceste, udario most

I.K./Hina

05.05.2026 u 11:21

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Muškarac je poginuo u ponedjeljak navečer oko 22.20 sati u prometnoj nesreći u Vukovijama u općini Đulovac pored Daruvara, nakon što mu je auto sletio s ceste i udario u betonski most.

Poginuo je 45-godišnjak koji je upravljao automobilom daruvarskih registarskih oznaka. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, zahvatio lijevu putnu bankinu i sletio u putni jarak.

Nije bio vezan

U jarku je prednjim dijelom vozila udario u betonski prilazni most, a u vrijeme nesreće nije bio vezan sigurnosnim pojasom, kažu u policiji.

Tijelo je prevezeno na patologiju Opće bolnice "dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru, gdje će se po nalogu županijskog državnog odvjetništva obaviti obdukcija.

