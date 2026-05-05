Poginuo vozač pokraj Daruvara: Sletio s ceste, udario most

Poginuo je 45-godišnjak koji je upravljao automobilom daruvarskih registarskih oznaka . Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, zahvatio lijevu putnu bankinu i sletio u putni jarak.

Nije bio vezan

U jarku je prednjim dijelom vozila udario u betonski prilazni most, a u vrijeme nesreće nije bio vezan sigurnosnim pojasom, kažu u policiji.

Tijelo je prevezeno na patologiju Opće bolnice "dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru, gdje će se po nalogu županijskog državnog odvjetništva obaviti obdukcija.