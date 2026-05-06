Drugi tanker pod američkom zastavom prošao Hormuški tjesnac

I.V./Hina

06.05.2026 u 07:10

Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Lakeview Images / Alamy
Kemijski tanker CS Anthem prošao je kroz Hormuški tjesnac u ponedjeljak, potvrdio je njegov operater u utorak, postavši drugi komercijalni brod pod američkom zastavom za koji se zna da je to učinio dok je bio u pratnji američke vojske

U ponedjeljak, brodarska kompanija Maersk objavila je da je Alliance Fairfax, brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom kojim upravlja njezina podružnica Farrell Lines, izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga.

Maersk je rekao da je tranzit Alliance Fairfaxa završen bez incidenata te da je sva posada sigurna i neozlijeđena. Izvori su rekli da je CS Anthem promijenio izvornu posadu prije nekoliko tjedana, a da se izlazak također odvio bez incidenata.

"Brod CS Anthem sigurno je završio tranzit kroz Hormuški tjesnac", izvijestio je Crowley-Stena Marine Solutions, tvrtka koja upravlja brodom.

Još tri broda pod američkom zastavom koja su se zatekla u regiji nakon što je 28. veljače započeo rat SAD-a i Izraela protiv Irana, trenutno ostaju u Zaljevu, rekla su za Reuters tri izvora.

Američke snage aktivno pomažu u naporima za obnovu komercijalnog brodarstva kroz Hormuški tjesnac, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo (Centcom) na društvenoj mreži X u ponedjeljak. Centcom je naveo da američki razarači s navođenim raketama prema potrebi djeluju u Zaljevu, sukladno naredbi pod nazivom "Projekt sloboda".

MALO OBLAKA, MALO SUNCA

oglasio se

ALARMANTNA ANALIZA

