Drugi tanker pod američkom zastavom prošao Hormuški tjesnac

U ponedjeljak, brodarska kompanija Maersk objavila je da je Alliance Fairfax, brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom kojim upravlja njezina podružnica Farrell Lines, izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga.

Maersk je rekao da je tranzit Alliance Fairfaxa završen bez incidenata te da je sva posada sigurna i neozlijeđena. Izvori su rekli da je CS Anthem promijenio izvornu posadu prije nekoliko tjedana, a da se izlazak također odvio bez incidenata.